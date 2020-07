Deșeurile pot reprezent o resursa, statele din Uniunea Europeană reușesc sa exploateze peste 80% din deșeurile generate. Dezbaterea Capital, susținută de Asociația ”D-ale Cetățeanului”, se referă și la dce se face cu deșeurile selective colectate de la populație.

În acest episod, am stat de vorbă cu actori importanți din domeniu și încercăm să descoeprim unde se află România pe harta acestei agende unde și cetățeanul, dar și autoritatea locală, sunt printre principalii jucători vizați.

Dezbaterea, poate fi urmărită, integral, aici:



La dezbatere au participat: Sorin Velicu – Director Operațional Romprest; Sorin Matei – Director Tehnic Expert ISWA Iridex Group Import Export; Dan Anghel – Director General Iridex Salubrizare și Geanin Șerban – Director Executiv Green Point Management.

Printre subiectele abordate s-au numărat: Valorificarea deșeurilor prin colectare selectivă și reciclare: creșterea eficienței economice și ecologice;Oportunități și provocări în managementul operatorilor de gestionare a deșeurilor; Tipuri de deșeuri care ajung la stațiile de sortare/procesare și modalități de preluare și procesare a acestora;Tehnologii și echipamente folosite pentru sortarea deșeurilor; Metode de valorificare a deșeurilor; Volumul de deșeuri cu potențial de reciclare din cantitatea totală preluată.

Prezent la dezbatere, Sorin Velicu, directorul operațional al cunoscutei societăți Romprest, a subliniat importanța deșeurilor ca o important resursă. ”Așa cum s-a aprobat și prin legislație, deșeurile sunt o resursă care poate fi valorificată prin reciclare sau prin alte metode cum ar fi cea energetică. Noi am ajuns, ca operatori de salubritate, să colectăm separat în principal pe două fracții – fracție umedă și fracție uscată – dar am creat posibilitatea generatorilor să precolecteze deșeurile și pe mai multe alte fracții – hârtie, carton, platic, sticlă, metal – separat de deșeurile menajere. Noi, la ora actuală, marea majoritate a cantității colectate, peste 80 la sută, o predăm la stațiile de sortare de unde, anul trecut, am reușit ca în urma procesăriideșeurilor să deviem de la depozitare a peste 65 la sută din cantitatea de deșeuri colectate”, a precizat directorul operativ al Romprest.

De asemenea, și directorul executiv al Green Point Management, Geanin Șerban a punctat: ”Aș vrea să clarific anumite aspecte legate de gradul nostru de realizare a reciclării. Noi suntem cei care, în numele producătorilor și importatorilor de bunuri ambalate, finanțăm practic întregul sistem de reciclare, inclusiv campaniile de reciclare (…). Faptul că din deșeul municipal se poate obține minimum cinci la sută și, în funcție de gradul de colectare separată, se poate ajunge până la 70-80 la sută, ne face pe noi ca, prin colaboarea cu cât mai mulți salubriști, colectori și stații de sortare, să ajungem la realizarea acelui obiectiv de 60% pe care nouă legea ni-l impune.(…) Noi încercăm să deturnăm de la depozitare o cantitate cât mai mare de deșeuri din ambalaj”.