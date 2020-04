„Am fost pana la Realitatea, deh, moment greu , dar necesar …

Trebuia sa mi recuperez din vasta garderoba. Rochii, pantofi, bijuterii, make up. Acte! Documente multe! Ca tot omul, dupa 10 ani de activitate, zi de zi.

Siiiiii! Surpriza! Ca, asa e in viata! M am intalnit cu Madalina Dobrovolschi, deci cu cea care, de asta seara, si-a propus sa intre in casele dumneavoastra cu Emisiunea Mea, cu Denumirea Aleasa de mine, cu Decorul Meu, in Platoul Meu si chiar si cu unii dintre Invitatii mei. Nu zic nimic, judecati dvs!

Si, ca sa va inchei naratiunea, la plecare, doamna prezentator mi-a urat O seara buna!

Profit de ocazie, asadar, si ii intorc salutul doamnei prezentator, cu o dedicatie muzicala, ca urare de Casa “noua”! Ma rog, cat de “noua” poate sa fie Casa construita de Mine si de Echipa mea. Melodia o stiti cu totii! O canta Smiley!

“In patul meu, pe muzica mea…”, a scris Denise Rifai pe pagina sa de Facebook.

Amintim că, jurnalista Denise Rifai a anunțat în urmă cu două săptămâni că demisionează de la Realitatea Plus. Ea a susținut că nu se mai regăsește în noua orientare a postului TV, dar va continua să facă presă într-o altă entitate media pe care o va anunța ulterior.

În urmă cu aproape o săptămână, cei de la Realitatea Plus, acum condusă de Marcel Păcuraru, au decis să anunțe cine o va înlocui. Este vorba de Mădălina Dobrovolschi, fostul purtător de cuvânt al lui Iohannis, care a decis să revină la TV pentru a prezenta o nouă emisiune după ce în urmă cu câteva luni şi-a dat demisia din Administraţia prezidenţială în urma unui scandal. Și nu orice emisiune, chiar emisiunea de dezbateri „Legile puterii”, care a fost moderată de Denise Rifai.