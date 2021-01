Joi, 7 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a avut o întâlnire de lucru cu premierul Florin Cîţu, vicepremierul Dan Barna şi miniştrii USR PLUS la Palatul Cotroceni.

La aceste discuţii a participat şi ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ciprian Teleman. Oficialul guvernamental spune că preşedintele Iohannis le-a transmis miniştrilor numiţi de USR PLUS să îşi „asume curajos reforme”. „Şi vom face acest lucru!”, a spus în mod ferm Ciprian Teleman.

„Acum am plecat de la minister. Agenda zilei de astăzi a fost foarte încărcată și plină de întâlniri.

După amiază, alături de prim-ministrul Florin Cîţu şi vicepremierul Dan Barna, am participat însoţit de colegii mei, miniştri din USR PLUS, la o întâlnire cu preşedintele României, domnul Klaus Iohannis. Am vorbit împreună despre priorităţile miniştrilor USR PLUS, iar preşedintele ne-a îndemnat să ne asumăm curajos reforme. Şi vom face acest lucru!

Mai mult, nu doar că ne vom susţine unul pe celălalt pentru îndeplinirea obiectivelor pe care coaliţia de guvernare şi le-a propus, dar ne bucurăm şi de sprijinul preşedintelui Klaus Iohannis”, a scris Teleman, pe pagina sa de Facebook.

O poziţie similară a avut şi ministrul Economiei, Claudiu Năsui, după întâlnirea de la Cotroceni. A fost o discuție despre priorităţile fiecărui ministru, iar Năsui spune că i-a transmis șefului statului că „principalul nostru obiectiv este să deblocăm schemele de ajutor de stat”. „Ne-a asigurat că ne va susţine în proiectele pe care le-am susţinut”, a mai precizat ministrul USR.

„Principala noastră preocupare, principalul nostru obiectiv este să deblocăm schemele de ajutor de stat, în aşa fel încât toţi antreprenorii să primească banii la care se aşteaptă. Vorbim de o gură de oxigen, mai ales pentru companiile care au fost afectate de pandemie.

Preşedintele ne-a asigurat că ne va susţine în proiectele pe care le-am susţinut. După ce am prezentat proiectele, ne-a asigurat de susţinerea sa pentru ele. Este important să există această colaborare instituţională şi să avem coerenţă pe tot planul”, a declarat, joi, Claudiu Năsui.