Liderii coaliţiei de guvernare vor avea luni după-amiază, în jurul orei 18,00, o discuţie în format online pe tema energiei, au precizat, pentru Agerpres, surse politice. Potrivit surselor citate, la discuţie va participa şi ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Liderii coaliţiei au mai avut o întâlnire pe tema energiei, tot în format online, joia trecută.

Ministrul Energiei, despre scăderea prețurilor la gaze naturale

Amintim că, ministrul Energiei, Virgil Popescu, spunea săptămâna trecută că după 1 aprilie vom asista la o scădere a preţului la gaze naturale susţinută în mod natural de scăderea consumului şi de încălzirea vremii, în timp ce „jocurile geopolitice pe piaţa gazului nu vor mai fi aşa evidente”.

„După 1 aprilie, practic vremea începe să se încălzească, probabil şi jocurile geopolitice pe piaţa gazului nu vor mai fi aşa evidente. Cred că vom asista la o scădere a preţului la gaze naturale, natural până la urmă: scăderea consumului, încălzirea vremii, ceea ce va aduce o corecţie a preţului şi la energia electrică, dar nu la nivelul anului trecut sau a celui de acum doi ani. Urmărim foarte atent piaţa ca să ştim ce vom face şi după 1 aprilie. Vineri, de exemplu, plec la Consiliul de miniştri pe energie şi unul din subiecte este preţul gazului, preţul energiei, să vedem ce măsuri putem lua la nivel comunitar pentru a atenua aceste şocuri”, a declarat ministrul Energiei la B1 TV.

De asemenea, el a precizat că nu doar consumatorii casnici vor avea facturi mai mici la gaze după 1 aprilie ci şi consumatorii industriali, care vor avea „un gaz disponibil la un preţ mai mic”.

Planuri pentru domeniul gazelor naturale și energiei electrice

Întrebat ce măsuri va lua ca să nu se repete din toamnă ceea ce s-a întâmplat în prezent pe piaţa de energie, Virgil Popescu a precizat că sunt multe lucruri pe care le are pe agendă în domeniul gazului natural şi în cel al energiei electrice, iar după ce acestea vor fi finalizate le va prezenta public.

„În domeniul energiei electrice ne-am apucat deja de această treabă. Pe 31 decembrie au apărut modificări la legea energiei electrice şi a gazelor naturale (…), pe lângă faptul că am introdus în lege, transpunând directiva europeană, contractele bilaterale. Azi am discutat la Guvern şi o preluăm la minister să discutăm cu ANRE, cu Consiliul Concurenţei, cu furnizorii, cu producătorii, să operaţionalizăm aceste contracte bilaterale, pentru că dacă le încheiem, nu ca acum pe un an de zile, ci pe 3 – 4 – 5 ani de zile atunci vom avea şi o predictibilitate de preţ şi pentru industrie şi nu vor mai fi supuşi unor fluctuaţii de preţuri. Se întâmplă ceva automat, a crescut preţul, ai un contract, preţul rămâne cel din contract, câştigă şi producătorul pe o predictibilitate şi consumatorul”, a precizat ministrul.