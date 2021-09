Emma Răducanu are 18 ani, iar tatăl ei este român. Sportiva a devenit celebră în această lună după ce a devenit prima jucătoare britanică învingătoare într-un Turneu de Mare Şlem în ultimii 44 de ani, scrie Reuters.

Vineri, aceasta şi-a unit forţele cu Kate, soţia nepotului Reginei Elisabeta, Prinţul William, pentru un meci de dublu la un eveniment special, destinat sărbătoririi noilor campioni ai tenisului din Marea Britanie.

De menționat este faptul că pe lângă Emma Răducanu, Alfie Hewett şi Gordon Reid, câştigătorii probei de dublu în scaun cu rotile la US Open, şi Joe Salisbury, campion la dublu, s-au întâlnit şi ei cu ducesa. Ea însăşi o jucătoare de tenis pasionată, Kate a calificat drept „uimitoare” victoriile acestor jucători.

Amintim faptul că activitatea Federaţiei britanice de tenis se desfăşoară sub patronajul Ducesei de Cambridge, care poate fi văzută adesea în loja regală de la Wimbledon. Totodată, victoria lui Răducanu la US Open, unde jucătoarea a venit din calificări, a fost salutată de Regina Elisabeta.

Emma Răducanu, despre victoria de la US Open

După victoria de la US Open, Emma Răducanu a declarat că a privit finala când a ajuns la casă, adăugând că au fost foarte multe emoții, dar și multă tensiune.

„Am urmărit finala când am ajuns acasă. A fost teribil de greu, mult mai greu decât atunci când am jucat. Au fost atâtea emoții și multă tensiune. Chiar am vrut să las tot acest moment să se așeze și am crezut că asta va ajuta… Dar să urmărești este cu siguranță mult mai stresant decât să joci, pentru că simți că măcar ai controlul atunci când joci.

Când te uiți, nu ai niciun control, dar a fost foarte tare să pot retrăi unele momente, iar la final când am văzut alunecarea în urma căreia am căzut, mi s-a părut destul de lungă și am rămas impresionată de mine cu acel slow motion”, a explicat Răducanu.

La rândul său, Ilie Năstase a declarat că România se poate mândri cu Emma Răducanu, însă tânăra nu este nici născută și nici crescută în țară. Totodată, el a mai precizat că sunt foarte mulți sportivi români cu care nimeni nu se mândrește.

„Despre Emma Răducanu nu pot să spun prea multe pentru că nu o ştim nici noi, cei din tenis. Ea s-a născut în Canada şi a crescut în Anglia unde s-au inventat tenisul şi fotbalul. După nume, da, putem să ne mândrim cu ea, dar altfel de ce? Pentru că ea s-a născut în altă ţară.

Sunt foarte mulţi români care s-au născut aici şi nu ne mândrim cu ei. Nu văd de ce. Tatăl ei este român, poartă numele Răducanu, da, e un lucru frumos că e un nume românesc, dar şi Andreescu şi ea reprezintă alte ţări.

Nu ştiu dacă avem o genă aparte pentru sport noi românii, dar suntem talentaţi fără condiţii”, a spus Ilie Năstase.