Centrul de dezvoltare software al grupului ING a ajuns la 1000 de angajați și are planuri să continue angajările și în următoarele luni. Pornind de la 100 de angajați în anul 2015, ING Tech România a crescut susținut cu o medie de 150-200 de specialiști în fiecare an.

ING Tech România este implicată în dezvoltarea ariilor strategie ale grupului ING: core banking, canale digitale, produse bancare și managementul datelor. Hub-ul global contribuie la strategia de digitalizare a grupului prin dezvoltarea de servicii IT complete: de la analiza comportamentului clientului, promovarea de procese sau produse noi, până la dezvoltarea și operarea de aplicații critice pentru activitatea grupului.

„Din 2015 și până azi ne-am consolidat poziția de hub global de tehnologie, atât în cadrul grupului ING, cât și pe piața locală. Ne concentram pe dezvoltarea serviciilor digitale end-to-end care pot fi adaptate și utilizate în toate țările în care ING este prezent. Creșterea numărului de angajați la 1000 reprezintă un pas important ce ne permite o mai mare contribuție la crearea unei platforme digitale globale în cadrul ING”, declară Marian Ion, CEO ING Tech România.

În contextul pandemic global și al declanșării stării de urgență în România, din primăvara acestui an și până azi compania a continuat să se dezvolte, angajând aproximativ 200 de specialiști IT și preluând noi proiecte și servicii în cadrul grupului ING.

„Tot acest context a pus în lumină importanța pe care sănătatea culturii interne, gradul de stabilitate a afacerii și calitatea relației cu angajații o au în condiții de criză. Pe parcursul acestui an nu doar că am schimbat modul de lucru, dar am reușit să traversăm uniți o perioadă delicată. Sunt foarte recunoscător pentru modul responsabil în care toți cei 1000 de colegi au făcut această tranziție. Vom continua să lucrăm la distanță cel puțin până la finalul anului 2020, urmând să reevaluăm situația treptat și în acord cu reglementările locale. În prezent lucrăm la definirea unui nou mod de lucru pentru anii următori și intenționăm să creștem cât mai mult gradul de flexibilitate pentru angajați și opțiunile de lucru disponibile”, a adăugat Marian Ion.

Adaptarea la condițiile acestui an a însemnat și mutarea tuturor proceselor companiei în online, incluzând zona de recrutare, integrarea noilor angajați, training etc. Toți angajații ING Tech România lucrează de acasă încă din luna martie, iar la nivel global, ING a depășit în vara acestui an procentul de 80% de angajați care lucrează la distanță.

Noi proiecte și linii de business

În prezent, ING Tech dezvoltă proiecte pentru 24 entități ale grupului ING, oferind peste 121 de servicii. Printre zonele în care compania își propune să crească în următorii ani se numără: Core Banking, Data Management, Platforme și canale digitale și produse bancare. O nouă linie de business pe care compania o dezvoltă în România este cea de servicii dedicate funcțiilor Compliance și de Management al Riscului Operațional și Informatic.

În aria de Core Banking, una dintre cele mai active zone de business pe parcursul acestui an datorită nevoii de adaptare la noile condiții economice (ex. amânarea plății ratelor) și schimbării comportamentului clientului, ING Tech colaborează cu sucursale din 7 țări din Europa și recent a început dezvoltarea de proiecte care susțin prezența ING în Asia (Filipine). Tot în acest an, echipa de Core Banking a dezvoltat, în colaborare cu ING Germania și Amazon, un proiect de impact prin care ING Germania oferă clienților eligibili împrumuturi 100% online, direct prin platforma Amazon.

În zona de platforme și canale digitale, în ultimul an echipele s-au ocupat de implementarea tehnică a inițiativei PSD2 la nivel global și de dezvoltarea segmentului de companii mici și mijlocii pentru entitățile ING din vestul Europei.

Aria Data Management a crescut în 3 ani până la 250 de specialiști, cu proiecte complexe de extragere, filtrare și îmbunătățire a datelor, automatizarea platformelor de procesare și dezvoltarea de unelte de analiză și raportare.

Cifra de afaceri a companiei a evoluat de la 8 milioane de euro în 2015, până la 53 de milioane de euro în anul 2019.