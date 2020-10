Compania a oferit într-un interviu pentru revista Capital informații cu privire la investițiile făcute în ultimul an, iată ce au declarat reprezentanții ING.

,, Investim continuu în acest canal digital și lansăm periodic noi funcționalități. Ca exemplu, în timpul stării de urgență am implementat tehnologia nativă de mobil a aplicației Home’Bank. Aceasta vine cu un meniu nou, mai intuitiv și mai potrivit unei aplicații de mobil. In paralel, am lansat noi servicii, precum Round Up, care îi ajută pe clienții noștri să economisească sume mici la fiecare achiziție efectuată cu cardul, sau opțiunea de retragere de numerar fără card de la ATMurile ING. Majoritatea serviciilor care pot fi oferite online în contextul actual deja sunt disponibile în Home’Bank, de la operațiuni bancare curente până la credite de nevoi personale și investiții în fonduri mutuale. De asemenea, o investiție importantă în acest an a fost renovarea a 11 agenții ING din țară, sub un nou concept numit Acasă@ING. Acesta nu aduce doar un design nou si atractiv, ci și un nou flux de servicii, cu o zonă de așteptare confortabilă, o zonă digitală unde clienții pot învăța cum să utilizeze canalele noastre online, dar și cu spații private pentru consiliere și discuții complexe.”

Cele mai importante provocări pe care ING le-a înfruntat în 2020

,,Viteza cu care a trebuit să implementăm programe complexe și de mare anvergură, precum amânarea plății ratelor sau IMM Invest au adus o recalibrare a resurselor băncii într-un timp foarte scurt și reevaluarea priorităților pentru lunile următoare. Așa că eforturile noastre în al doilea trimestru s-au concentrat asupra celor peste 32.000 de solicitări de amânare a plății ratelor la credite și implementarea programului IMM Invest, în cadrul căruia am primit 6.300 de cereri de finanțare.” au declarat cei de la ING pentru revista Capital

,,Totodată, o provocare a constat în creșterea numărului de apeluri în call center cu aproximativ 20% față de aceeași perioadă din 2019, colegii răspunzând la 568.000 de solicitări din partea clienților în al doilea trimestru.

