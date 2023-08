Într-o postare pe Facebook, europarlamentarul Corina Crețu a scris că Guvernul României nu a reușit, până acum, să acceseze decât jumătate din totalul fondurilor alocate, ceea ce reprezintă ”mult sub media europeană.”

Avem rata de absorbție „zero”

”Sper în accelerarea proiectelor actuale, cum sunt Autostrada Unirii Tîrgu Mureș – Iași – Ungheni (Autostrada Unirii), Autostrada Moldova si Autostrada Transilvania”, a mai spus Crețu.

Corina Crețu a precizat că pentru exercițiul financiar 2020-2027, Romania a lansat 12 Programe Operaționale, ”dar rata de absorbție este zero.”

Iată mai jos textul postat de europarlamentar:

”Se împlinesc azi opt ani de la momentul semnării Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, pe care l-am lansat în 2015 alături de fostul Premier Victor Ponta.

Ne aflam la finalul perioade de programare (2014-2020+3 ani), iar rata de absbortie a fondurilor europene este de sub aproape 80%, după ce am reușit pentru exercițiul financiar 2007-2014 sa cheltuim 92% din fondurile alocate României.

Pentru exercițiul financiar 2020-2027, Romania a lansat 12 Programe Operaționale, dar rata de absorbție este zero.

Prin intermediul POIM, România a avut la dispoziție in jur de 10 miliarde EUR din partea Uniunii Europene pentru finanțarea principalelor priorități de dezvoltare în sectorul de transport.

POIM a fost însoțit de realizarea Master Planului de Transport, document care definește nevoile specifice ale României, pe care le puteti vizualiza în harta de mai jos”.

Fără infrastructură, România nu poate fi modernizată

„Încă de la semnarea acestui document primordial, mi-am exprimat convingerea fermă că fără o infrastructură modernă, România nu se va putea dezvolta și nu va putea deveni ceea ce ne dorim cu toții – o țară în care oamenii sa aibă o viața mai bună, economia locală și cea națională să prospere, iar tinerii să-și dorească să rămână, să studieze, să lucreze și să-și întemeieze o familie. Și în calitate de Membru al Parlamentului European, rămân o susținătoare a investițiilor în autostrăzi, căi ferate și aeroporturi, care să conecteze localitățile României între ele, dar și țara noastră la Uniunea Europeană.

Tocmai de aceea, pentru a încuraja proiectele de infrastructură din țară, in 2018 am modificat POIM, alocând mai multe fonduri europene pentru proiecte de importanță majoră pentru România (rata de cofinanțare europeană a crescut de la 75% la 85% pentru proiectele privind dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, a rețelei de metrou și a celor de transport multimodal). Este o masura pe care am adoptat-o in timpul mandatului de Comisar European, de care au beneficiat, de pilda, Centura București, Podul de la Brăila sau Autostrada Sebeș-Turda.

Cu toate acestea, până acum Guvernul României nu a accesat decât jumatate din totalul fondurilor alocate, cu mult sub media europeană. Sper în accelerarea proiectelor actuale, cum sunt Autostrada Unirii Tîrgu Mureș – Iași – Ungheni (Autostrada Unirii), Autostrada Moldova si Autostrada Transilvania.

Precizez ca in timpul mandatului meu de Comisar am aprobat toate proiectele de finanțare depuse de Guvernele României in acea perioada. Raman cu satisfacția că, prin intermediul POIM, am reușit să semnez finanțarea câtorva proiecte de infrastructură absolut esențiale pentru România:

Construirea secţiunii dintre localitățile Dumbrava şi Deva, din autostrada Lugoj-Deva: 336 milioane EUR

Rețea de infrastructură rutieră integrată pentru zona orbitală din București (Centura Bucureștiului);

Îmbunătățirea serviciilor de transport pe liniile de metrou din Capitală;

Modernizarea rețelei de cale ferată Gurasada – Simeria: 1,3 miliarde EUR.

La acestea se adauga modernizarea rețelelor de canalizare din toate județele Romaniei.” a scris Corina Crețu.