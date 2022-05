Ion Cristoiu: Rușii vor rezista la toate sancțiunile economice și la toate umilințele

Analizând discursul public al lui Vladimir Putin de pe 9 mai, alături de previziunile sumbre ale presei internaționale despre ziua respectivă, Ion Cristoiu este ferm convins că „rușii vor rezista la toate sancțiunile economice, la rusofobia devenită stare de spirit în Occident, la umilințele care ar fi pentru ei interzicerea participării sportivilor la întreceri internaționale.”

„Așa cum spunea o vorbă atribuită lui Stalin la vremea respectivă: Va fi soare și pe ulița noastră”, adică armata rusă va continua agresiunile militare din Ucraina până va obține victoria dorită.

„Anul acesta Parada și Discursul lui Vladimir Putin au fost văzute de politicienii occidentali și de presă drept unul dintre marile evenimente ale anului. Explicația acestei transformări a unui moment național într-un eveniment internațional a fost căutată în realitățile războiului din Ucraina.

Sau mai bine zis în încercarea întregii lumi de a răspunde la o întrebare care a devenit din 24 februarie încoace titlu de cărți și de talk show-uri: Ce-i în capul lui Putin?

O întrebare cu multe note de dramatism dacă ne gîndim că Vladimir Putin stăpînește o țară care posedă cel mai mare arsenal nuclear de pe glob, și în același timp a arătat că e în stare de ceea ce românii ar numi să facă nefăcute.

Cine-și imagina că Liderul care pînă nu demult dăduse o mînă de ajutor Occidentului în lupta acestuia împotriva ISIS, deschisese țevile gazului rusesc pentru industria din Vest și mai ales oferise companiilor occidentale condiții excepționale de investiri în continentul rusesc, va ataca fără o declarație de război și în chip brutal o țară independentă, membră a ONU?”, a scris Ion Cristoiu pe blogul său.

Ce planuri are, de fapt, Vladimir Putin în Ucraina?

„Înainte de 9 mai, potrivit unei tradiții instalate în presa occidentală după 24 februarie 2022 s-a declanșat o întrecere planetară de profeții ce va spune Parada, dar mai ales ce va spune Vladimir Putin.

S-ar putea alcătui un studiu de patologie psihologică despre năzbîtiile prezentate de presa occidentală drept profeții despre ce va spune Putin în discursul de la Paradă. Cea mai des întîlnită aiureală e cea despre folosirea momentului de către Putin pentru a declara Război Ucrainei și prin asta mobilizarea generală.

Spre dezamăgirea presei (…) Parada a înșelat toate așteptările occidentale. Vladimir Putin n-a declarat Război Ucrainei și nu a anunțat mobilizarea generală. N-a zis nimic concret despre Războiul din Ucraina.

Aflată în Război cu o coaliție multinațională alcătuită din 40 de state, conduse de America, o coaliție care a deschis împotriva Rusiei trei fronturi – al Sprijinului fățiș dat Ucrainei în arme, bani și specialiști în folosirea armamentului modern și în culegerea de informații, al Sancțiunilor economice gîndite ca niște lovituri militare, al Propagandei de război care implică marea presă occidentală – Rusia e prezentată de Vladimir Putin ca repetînd situația din timpul Marelui Război Pentru Apărarea Patriei.

Reabilitarea Marelui Război în spațiul public a fost opera lui Vladimir Putin. Una dintre cele mai bune cărți despre Rusia în Marele Război rămîne cea semnată în 2005 de Rodric Braithwaite sub titlul Moscow 1941: A City and Its People at War, tradusă la noi în 2015 de Corint sub titlul Moscova 1941. Sfîrșitul Blitzkriegului.

Cartea a obținut National Book Critics Circle Award 2005 pentru lucrare de nonficţiune. Autorul a cunoscut îndeaproape Rusia ca ambasador la Moscova între 1988-1992, dar și ca adviser and chairman of the UK Joint Intelligence Committee (1992–93).

În capitolul final, Rodric Braithwaite (…) vorbește de efortul autorităților din Rusia ultimului timp de a păstra amintirea Marelui Război. Nu atît ca un Război cîștigat de Rusia, ca o victorie strălucită, firește, cît mai ales ca victorie obținută în cele din urmă, după străbaterea Deșertului”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu este ferm convins că Rusia va câștiga războiul din Ucraina

„Discursul de la Parada de 9 mai 2022 reamintește rușilor de anii 1941- 1942, pînă la Stalingrad, cînd totul părea pierdut, dar mai ales cînd suferințele poporului erau uriașe. Și cu toate acestea Rusia a învins. A învins împotriva oricărui calcul și a oricărei profeții. Așa cum spunea o vorbă atribuită lui Stalin la vremea respectivă: Va fi soare și pe ulița noastră.

Văzut sub acest semn, al mesajului că la fel ca în Marele Război pentru Apărarea Patriei, rușii vor rezista la toate sancțiunile economice, la rusofobia devenită stare de spirit în Occident, la umilințele care ar fi pentru ei interzicerea participării sportivilor la întreceri internaționale, momentul 9 mai 2022 de la Moscova a spus multe despre ce gîndește Vladimir Putin în aceste zile.

Și anume că Rusia va continua Războiul, în ciuda angajării împotriva ei a întregului Occident, pînă va obține victoria. După părerea mea această victorie se referă la chiar scopul pentru care a fost declanșat Războiul: Nu numai cucerirea, dar și rusificarea Sudului Ucrainei, așa cum s-a întîmplat în 2014 cu Crimeea”, a explicat Ion Cristoiu.