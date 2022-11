Ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut câteva precizări în ceea ce privește creșterea pensiilor de la 1 ianuarie 2023. Ministrul a explicat de ce creșterea este de 12,5%, în condițiile în care inflația a ajuns la 16%, iar unele prețuri s-au dublat deja.

Noi informații privind creșterea pensiilor din România

„Am refuzat atunci, refuz și acum să discut despre această licitație de procente. Așteptările românilor le cunosc. Sunt un om din popor. Așa cum am spus, necesitatea de a crește pensii și salarii am înțeles-o. Important e că sunt măsuri de sprijin și în coaliție am luat aceste măsuri. Sunt bucuros că viziunea PSD pentru majorarea pensiilor a avut succes în cadrul coaliției și acum trecem la implementarea lor.” a declarat, vineri seara, ministrul Muncii Marius Budăi.

Potrivit ministrului Muncii, cei care vor beneficia de cele mai importante majorări sunt persoanele cu dizabilități, veteranii și văduvele veteranilor, dar și elevii.

„Alocațiile cresc cu rata inflației. Mai avem în luna ianuarie două măsuri la care țin foarte mult. În ianuarie 2023 vom proceda ca în ianuarie 2022. Vom da persoanelor cu dizabilități din nou, acea a 13-a indemnizație și pentru veteranii de război și văduvele veteranilor de război, să le majorăm cu 30% aceste indemnizații.

Se face calculul, se măresc pensiile, după care se implementează aceste măsuri, de sprijin a populației, modificarea pragului pentru acordarea de vouchere pentru alimente, de la 1.500 de lei la 1.700 de lei”, a mai declarat ministrul Muncii, Marius Budăi, vineri seara, la România TV.

Când apar noile taloane de pensii?

Coaliția de guvernare a decis că, începând cu 1 ianuarie, pensionarii vor beneficia de o majorare a punctului de pensie cu 12,5%, la care se vor adăuga şi alte ajutoare, acordate în funcție de valoarea pensiei.

Daniel Baciu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii, a explicat la Antena 3 că procesul tipăririi noilor taloane de pensie va începe în jurul datei de 15 decembrie. Este vorba despre cinci milioane de astfel de cupoane.

A fost ales acest moment pentru că actul normativ care reglementează întreaga majorare a pensiilor trebuie mai întâi publicat în Monitorul Oficial. Daniel Baciu a dat asigurări că procesul este în grafic şi că nu vor exista întârzieri, astfel că pensionarii îşi vor primi pensiile mărite începând cu data de 1 ianuarie.