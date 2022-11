Majorarea pensiilor nu va fi la fel pentru toți pensionarii

Majorarea pensiilor cu 12,5% va fi mai mică pentru oamenii al căror venit lunar depășește suma de 2.000 de lei, totul din cauza impozitului.

Pe scurt, toate pensiile mai mari de 1.800 de lei vor fi majorate cu doar 10% de la 1 ianuarie 2023, având în vedere impozitarea care se aplică. Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a declarat, joi, că această măsură compensează diferența.

„Nu este doar 10, depinde de praguri. Mă bucur și fac recurs la memoria dvs: aceste discuții pe care le promovați despre majorarea de venituri nu le-ați avut în anii anteriori. Prezența PSD la guvernare a adus discuții despre majorări. Aceste calcule le-am făcut și noi și de aceea avem măsuri de sprijin.

Am creat pentru toată lumea acea majorare a punctului de pensie. Iată că prezența noastră la guvernare a adus închiderea discuțiilor despre majorarea cu 40%, se majorează cu un pic mai mult. Și avem sprijin care să ajute în această perioadă grea de iarnă, dar și pentru anul 2023”, a declarat, joi, Marius Budăi.

„Am avut o discuție cu directorul Poștei Române, pe 2 decembrie era punte și se putea să nu se plătească pensiile că e liber. Mulțumesc Poștei Române! Chiar dacă este zi liberă, pe 2 decembrie se vor încasa pensii”, a adăugat ministrul Muncii și Solidarității Sociale, potrivit Realitatea PLUS.

Pensiile sub 2.000 de lei ar putea crește cu până la 45% în 2023

Despre acest subiect a vorbit, tot joi, și ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea, care a anunțat care este categoria de pensionari care vor primi cele mai mari majorări de la 1 ianuarie 2023. Potrivit spuselor sale, românii care au acum pensii mai mici de 2.000 de lei vor avea veniturile lunare majorate cu 22% – 45% în 2023.

„Ne ținem de promisiune! Pensiile vor crește de la 1 ianuarie, iar cei mai mulți bani în plus îi vor primi pensionarii care au cele mai mici venituri. Partidul Social Democrat se ține de cuvânt. PSD a reușit să convingă membrii coaliției de guvernare că modelul propus este cel mai bun în acest moment. Pensiile mici cresc cel mai mult. Veniturile a peste 3,2 milioane de pensionari vor fi mai mari din 2023.

Pensionarii care au acum pensii mai mici de 2.000 de lei vor avea creșteri cuprinse între 22% și 45% în anul 2023. În primul rând, punctul de pensie se majorează cu 12,5% de la 1.586 de lei la 1.784 de lei. Toți pensionarii, adică aproape 4,8 milioane de persoane, vor primi acești bani în plus.

În plus, toți seniorii cu pensii sub 3.000 de lei vor primi un ajutor suplimentar astfel: pensionarii care încasează până la 1.500 de lei vor primi 1.000 de lei, plătiți în două tranșe pe parcursul anului 2023; cei cu pensie între 1.501 și 2.000 de lei, vor primi în plus 800 de lei, în două tranșe; pentru pensionarii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul plătit în două tranșe este 600 de lei.

Pentru pensionarii cu pensia până în 2.000 de lei, va fi oferit și un ajutor financiar de 1.400 de lei, în două tranșe, ca ajutor pentru plata facturilor la energie. Nu renunțăm anul viitor la cardurile sociale în valoare de 250 de lei, o dată la două luni, pentru persoanele cu venituri până în 1.700 de lei”, a scris, joi, Gabriela Firea pe contul ei de Facebook.