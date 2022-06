Bogdan Aurescu a vorbit la Digi 24 despre aderarea României la Spațiul Schengen. Ministrul de Externe a fost întrebat dacă la vizita efectuată în Franța a discutat și despre aceste aspecte, iar răspunsul a fost afirmativ.

Potrivit acestuia, în cadrul discuțiilor de la Paris a-a vorbit despre războiul din Ucraina, dar și despre criza la nivel global, care afectează din ce în ce mai multe țări, inclusiv România.

„Am vorbit de foarte multe lucruri. A fost o întâlnire extrem de bună, pe 9 iunie la Paris, am stat peste o oră de vorbă împreună cu doamna ministru și discuția a fost foarte, foarte bună, pentru că am discutat despre tot ceea ce ne interesează în contextul actual. Am vorbit foarte mult despre Ucraina, despre cum putem susține Ucraina în continuare”, a spus ministrul.

În ceea ce privește aderarea României la Spațiul Schengen, Bogdan Aurescu susține că România a avut un rol cheie în ultimele trei luni de zile, având în vedere modul în care a reușit să gestioneze frontiera externă a Uniunii Europene, deși nu a fost în spațiul Schengen.

Bogdan Aurescu, despre aderarea României la spațiul Schengen

Totodată, el a adus în discuție și cei peste 1,22 milioane de refugiați care au intrat în țară, lucru care a demonstrat că ”respectând în același timp normele Schengen în vigoare”, România poate să gestioneze o situație de criză.

„Am vorbit despre această criză alimentară la nivel global și cum putem face să o preîntâmpinăm, să o rezolvăm, să rezolvăm într-un fel situația acestui transfer de cereale ucrainene către alte locuri din lumea, am vorbit despre Republica Moldova, am vorbit despre susținerea unei soluții pozitive în ceea ce privește cererile de acordare a statutului de candidat pentru Ucraina, pentru Republica Moldova, pentru Georgia și am discutat, evident, și despre spațiul Schengen, arătând ce a făcut România în toată această perioadă, modul în care a gestionat frontiera externă a Uniunii Europene, chiar dacă nu suntem stat Schengen și care a arătat că putem gestionarea în mod adecvat o situație de criză, cu peste 1,22 de milioane de refugiați care au intrat deja în România, ceea ce arată, respectând în același timp normele Schengen în vigoare, arată că putem să gestionăm o situație de criză, prin urmare cu atât mai mult putem să gestionăm o frontieră Schengen. Şi discuțiile vor continua. Deci vom continua demersurile noastre în acest sens”, a spus Aurescu.

Intră România în spațiul Schengen în 2022?

Întrebat dacă Franța susține România în acest demers, ministrul de Externe a precizat că în ultimii ani, țara condusă de Emmanuel Macron a avut o atitudine ”constructivă” în acest sens.

„Franța a avut în ultima perioadă, în ultimii ani, o atitudine foarte constructivă în acest sens și vă reamintesc aici inclusiv declarațiile făcute la începutul președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene, pentru că Franța a asigurat în acest semestru președinția Consiliului Uniunii”, a completat Bogdan Aurescu.

Întrebat dacă are așteptări în acest sens și dacă se va lua o decizie în acest an privind aderarea României la Spațiul Schengen, ministrul a precizat că nu există încă termene și că preferă să nu vorbească încă despre așteptările pe care le are.

„Ştiți foarte bine că niciodată nu am dat termene. Nu vreau să vorbesc nici despre așteptări, nu vreau să vorbesc nici despre termene, pentru că vreau să văd întâi că lucrurile se întâmplă și pe urmă, sigur, le anunțăm dacă este cazul”, a mai adăugat Bogdan Aurescu.