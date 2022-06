Dezvăluire fără precedent despre Traian Băsescu. Victor Ponta a relatat, în direct, la Marius Tucă Show, care a fost reacția fostului șef al statului în clipa în care i s-a cerut grațierea lui Gică Popescu. Fotbalistul a fost condamnat la închisoare în 2014, chiar cu o zi înaintea alegerilor de la FRF. Fostul mare internațional a primit în acel moment 3 ani, o lună și 10 zile de închisoare cu executare în Dosarul Transferurilor, din care au făcut parte mai mulți oameni importanți din fotbal.

Victor Ponta a dorit, însă, să facă lumină în episodul privind condamnarea lui Gică Popescu, dar și în cel privind câștigarea alegerilor FRF de către Răzvan Burleanu. Ponta, care la acea vreme era prim-ministrul României, ar fi făcut demersuri pentru a îl grația pe Gică Popescu. El a susținut că ar fi vorbit cu președintele Traian Băsescu pentru a îl elibera pe marele fundaș central al naționalei României. Fostul președinte ar fi refuzat, iar replica dată l-ar fi lăsat mască pe Victor Ponta.

Dezvăluirea lui Victor Ponta care răstoarnă tot ce se știa

„Eu l-am susținut pe Gică Popescu, pe care l-au arestat cu câteva zile înainte. Am și spus atunci și am fost atacat. A doua oară când a candidat Ionuț Lupescu mi-am spus și eu părerea, am zis să nu-l încurc. Lupescu, om venit de la UEFA, frumos, i-a bătut pe amândoi Burleanu. Nu-l cunosc pe Burleanu, nu am nicio treabă, nu sunt nici dușman, nici prieten”, a relatat Victor Ponta.

Fostul premier ar fi spus că Burleanu ar fi fost pus în funcție de fostul președinte al României.

„M-am dus la Băsescu, pentru că uneori aveam o relație bună cu el, cum e el așa sus, jos. Am zis, domnule președinte, vă fac eu cererea, conform legii cererea de grațiere trebuie să vină de la Ministrul Justiției, era Cazanciuc”, a spus Victor Ponta.

Replica dată l-ar fi lăsat mască pe Victor Ponta.

Răspunsul uimitor dat de Băsescu privind grațierea lui Gică Popescu

„I-am zis, vorbesc eu cu Cazanciuc, doar e Gică Popescu, a făcut ceva pentru țara asta și dumneavoastră doar semnați și spuneți «Nenorociții ăia de la Guvern mi-au dat să semnez». Mi-a zis: «Băi Victore, băi, tu știi, nu am nimic cu Gică (n.r. Popescu), dar nu am cum să fac așa ceva, ce ar zice lumea?» Domnule, în primul rând lumea v-ar aplauda și în al doilea rând oricum nu mai candidați, «Nu, băi, nu, lasă-l să mai stea și el o perioadă acolo»”, a dezvăluit Victor Ponta.

El a mai spus că nu l-a înțeles niciodată pe fostul președinte al României, pe care îl vede acum că se plânge.”Bre nea Traiane nu spuneai tu înainte ce bine că îi arestează?”, a relatat Victor Ponta la Marius Tucă Show.