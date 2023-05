Dan Negru este un nume cunoscut în televiziunea din România. El a moderat numeroase emisiuni populare de-a lungul carierei sale și a adus la noi mai multe formate internaționale.

De asemenea, el a fost cel care a inventat conceptul de asistentă TV în urmă cu mai bine de două decenii. Prima care a ocupat acest post a fost Roxana Ionescu, cunoscută drept ”Mama Natură”.

Omul de televiziune a mai povestit că a refuzat să reia emisiunea ”Te pui cu blondele”, deși era extrem de populară, deoarece nu este de acord cu umilința femeilor.

”Îmi amintesc că eram în biroul domnului Valeriu Lazarov din Madrid și deținătorii de licență pentru formatul emisiunii „Academia Vedetelor’ mi-au spus că va exista, în show-ul meu, cu acvarii, o domnișoară (n.r. Roxana Ionescu-Mama Natură), care va sta în platoul de tv, dar care nu va avea microfon, adică nu va vorbi.

Nu știam ce nume generic să-i dăm pentru că „asistenta’ era un termen medical, la vremea aia, dar, până la urmă, așa i-a rămas numele. Americanii aveau de mult timp astfel de domnișoare, în show-urile lor, dar, la noi, atunci a fost începutul”, a declarat acesta.

Femeile au fost adesea umilite de către televiziunile din România

Dan Negru a mai povestit pentru playtech.ro că televiziunile din România au umilit adeseori femeile și că își cere scuze dacă, prin emisiunile pe care le-a moderat de-a lungul carierei sale, le-a umilit vreodată pe acestea.

”Televiziunile din România au umilit adeseori femeile. Și eu îmi cer scuze public, dacă am făcut și eu asta în show-urile mele. Când mi s-a propus să reiau „Te pui cu blondele’, la Antena 1, am refuzat tocmai pentru că nu mai e vremea umilinței femeilor. Gata, a trecut! Și le-am explicat celor care mi-au propus să reiau „Te pui cu blondele’ că banii or fi importanț. Dar nu sunt totul. Mă bucur când întâlnesc la „Jocul Cuvintelor’ sau la ‘Tu urmezi!’ femei deștepte, cu cariere și cultură generală. E important să știm să ținem pasul cu vremurile”, a mai spus Dan Negru.

Dan Negru consideră că în România există discriminare de vârstă

Nu în ultimul rând, Dan Negru a vorbit și despre majorarea vârstei de pensionare la femei, subliniind că în România există io discriminare de vârstă.

”Cred că există discriminare de vârstă în România. Cred că o femeie trecută de 50 de ani își găsește greu de lucru altundeva pentru că nimeni nu o vrea. Și, atunci, cei 15 ani, de la 50, la 65, vor fi un calvar pentru ea. Să se rezolve discriminarea de vârstă în țara asta. Si abia apoi pot să ridice și plafonul vârstei de pensionare. Să-i convingă pe angajatori că și un om de 50 de ani e la fel de energic, ca unul de 20. Altfel, există discriminarea de vârstă în România!”, spune omul de televiziune.