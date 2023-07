Puţină lume ştia asta despre Horia Brenciu! Îndrăgitul prezentator TV şi cântăreţ a făcut o dezvăluire despre propria familie.

Mătuşa lui Horia Brenciu, în vârstă de 90 de ani, un adevărat model de viaţă pentru artist

Este vorba despre mătuşa sa, Mioara, care a ajuns la venerabila vârstă de 90 de ani. Ea este un model în viaţă pentru Horia Brenciu şi a reprezentat deseori un sprijin sufletesc important pentru acesta.

Recent, Horia Brenciu le-a povestit fanilor săi din mediul online câte ceva despre mătuşa sa, despre momentul în care aceasta l-a întâlnit pe Arsenie Boca, dar şi despre poveştile unice pe care şi le spun unul altuia de fiecare dată când se revăd în Braşov, acolo unde locuieşte bătrâna.

„Mioara este mătușa mea. Ea a împlinit, de curând, 90 ani, stă în cartierul vechi al Brașovului și are cel mai tânăr spirit pe care l-am întâlnit vreodată! Viața ei e plină de oameni, amintiri, emoții, lacrimi, dar și bucurii…

Ea e cea care îl întâlnea, cu mulți ani in urmă, pe Arsenie Boca, chiar lângă biserica Sfânta Treime, unde și locuiește. Si tot ea e cea care, din când in când, îmi povestește cu multă dragoste despre tata, dar in special despre mama.

Când ma duc la ea are mereu o cafea și o prăjitură, puse deoparte. După ce ne așezăm in bucătăria-i mică, mă pune zâmbind la curent cu toate noutățile din Șcheii Brașovului, iar apoi mă întreabă despre copiii mei… Facem schimb de poveşti!

Îmi poate istorisi mereu ceva nou despre orașul de la poalele Tâmpei. A văzut Brașovul in toate anotimpurile lui, cu bune si cu rele… Abia aștept să ne vedem din nou! Până atunci, Mioara dragă, te iubesc și îți doresc mulți ani sănătoși și promit că data viitoare venim cu tot familionul! Ai tăi, Toma, Mina, Maria, Andreea și Alice!”, este mesajul transmis de Horia Brenciu pe contul său de socializare.

Horia Brenciu revine ca jurat la Vocea României

Iar cei care îşi doreau să îl revadă la televizor pe Horia Brenciu se pot bucura, pentru că acesta a semnat din nou cu ProTV şi se va întoarce la Vocea României, în locul lui Denis Roabeș (The Motans).

„Au fost, pe rând, anii 2011, 2012, 2013, 2019 și acum, 2023. Am câștigat de două ori titlul și pofta asta, de a-ți aplauda concurentul care ridică trofeul este de neoprit. Eu singur?! Niciodată! Viața mi-a arătat că alături de prieteni e mai bine să împarți și muzica, și scena, și… podcasturile.

Voi fi alături de Teodora Maria Diaconu aka Theo Rose! Asta înseamnă că voi fi alături și de Sasha, fiul ei! Și de tatăl, Anghel Damian! În fine, alături de tot „Clanul”

E adevărat că anul trecut am sughițat de mai multe ori. Cred că m-au pomenit cu drag… Cu fiecare dintre ei am multe amintiri. Singura excepție a făcut-o Denis (The Motans – n.r). Cu el nu am avut niciun tip de colaborare.

Timpul nu e pierdut. Doar vine Sala Palatului, în noiembrie. Vocea României este un loc foarte ofertant de dezbatere, iar lui Tudor îi place să se joace”, a declarat Horia Brenciu cu câteva zile în urmă.