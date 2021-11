Primăria Capitalei a solicitat subvenția pentru căldură! Nicușor Dan: Diferența este de 920 milioane de lei

Nicușor Dan a anunțat că a solicitat Guvernului, miercuri, diferența de subvenție pentru căldură. Acesta a anunțat că diferența dintre subvenția plătită anul trecut de primărie și cea care va trebuit plătită în această iarnă este de 920 de milioane de lei.

„A existat o solicitare ieri din partea Ministerului Afacerilor Interne, prin intermediul prefecturilor, către toate primăriile, unităţile administrativ-teritoriale. Am dat şi noi, deci a fost un demers semi-oficial, acea discuţie pe care am avut-o prin intermediul Asociaţiei Municipiilor cu prim-ministrul.

În urma acelei discuţii, fiecare dintre primării şi-a trimis necesarul pentru a acoperirea subvenţiei şi această discuţie a fost furnizată ieri prin acest circuit – primărie, prefectură, MAI, Ministerul Dezvoltării şi am solicitat diferenţa de subvenţie care rezultă din preţul de 380 lei azi, faţă de 195 lei per gigacalorie anul trecut preţul de producţie.

Am făcut o diferenţă între care a fost subvenţia pe care ar trebui să o plătească primăria anul acesta, la preţul de anul acesta şi care a fost subvenţia pe care am plătit-o iarna trecută. Şi diferenţa asta este 920 de milioane lei. Aceasta este solicitarea pe care am făcut-o oficial ieri”, a precizat, joi, Nicuşor Dan.

Bucureștenii plătesc 164 de lei pentru căldură

Primarul general al Capitalei a mai declarat că bucureștenii plătesc 164 de lei pentru căldură și că prețul va rămâne același în cazul în care nu se va schimba nimic printr-o hotărâre a CGMB. Cu toate acestea, edilul a spus că rămâne de văzut dacă vor fi efectuate modificări în acest sens la finalul lunii noiembrie.

„Ceea ce bucureştenii trebuie să ştie este că preţul pe care ei îl plătesc este stabilit prin hotărâre de Consiliu General şi, atâta timp cât noi nu modificăm acea hotărâre de Consiliu General. preţul va rămâne cel care e stabilit în momentul acesta, adică 164 de lei.

O să vedem, posibil la sfârşitul acestei luni, în şedinţa CGMB să modificăm acest preţ pe care cetăţenii îl plătesc. Adică dacă facem asta la sfârşitul lui noiembrie şi asta se va aplica pe factura, începând cu decembrie, care se plăteşte în februarie.

Înainte de asta, noi încercăm să avem toate răspunsurile de la Guvern, să vedem în ce măsură pot să ne ajute cu parte din subvenţie”, a completat primarul general.

Peste 310 milioane de lei alocaţi de Guvern pentru energie termică. Bucureştiul nu e încă pe listă

Reamintim că, joi seară, Guvernul a aprobat alocarea a peste 310,4 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru 31 de unități administrativ-teritoriale (UAT). Sumele s-au dat în funcție de solicitările acestora înregistrate la Ministerul Dezvoltării. Mai exact, Executivul a acceptat acordarea unor bani de la buget în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației.

Ministrul interimar al Dezvoltării a precizat că abia miercuri seară a fost primită și solicitarea de alocare a sumei de 968 milioane lei din partea Municipiului București, pentru care nu a existat timpul fizic pentru o analiză care să permită o fundamentare corectă în raport cu celelalte solicitări. Cererea respectivă va face obiectul unei analize ulterioare împreună cu Ministerul Finanțelor.