Discuţiile din cadrul Consiliului NATO – Rusia s-au încheiat!

În urma întâlnirii ce a avut loc la sediul Alianţei Nord-Atlantice de la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis că ne aflăm în faţa unui “moment definitoriu pentru securitatea europeană”.

“Nu a fost o discuție ușoară, dar tocmai de aceea această întâlnire a fost atât de importantă. (…) Diferențele dintre noi nu vor fi ușor de rezolvat”, a adăugat şeful NATO.

Pe de altă parte, Stoltenberg a precizat că Rusia a folosit întâlnirea de miercuri pentru a revizui mai multe nemulțumiri vechi împotriva NATO, inclusiv unele legate de războiul din Iugoslavia și Libia.

A fost prima discuţie directă între NATO şi Rusia după doi ani de zile, iar secretarul general al Alianţei a precizat că este gata pentru o nouă rundă de discuţii. Rusia nu şi-a exprimat încă acordul pentru aşa ceva, dar nici nu a exclus posibilitatea.

Today’s meeting of the #NATO–#Russia Council is underway. It is a timely opportunity for dialogue at a critical moment for European security. When tensions are high, it is even more important that we sit down around the same table and address our concerns. pic.twitter.com/Ek8ey05aGL

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 12, 2022