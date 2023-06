Teo Trandafir și fiica sa Maia, în vârstă de 19 ani, nu mai sărbătoresc de cinci ani Ziua Copilului. În ciuda acestui fapt, cele două nu ezită să își facă surprize una alteia atunci când simt.

„Maia are 19 ani deja împliniți, deci nu ne sărbătorim în zile consecutive. Nu am programat nicio escapadă, dar aștept o surpriză. Noi ne facem surprize atunci când avem nevoie de ele. Am hotărât împreună să nu așteptăm un moment anume, să nu fie borne în acest sens. Dacă ea îmi spune că își dorește ceva, în momentul în care pot și găsesc lucrul respectiv, îl ofer atunci, nu aștept un moment anume. De la Maia păstrez și acum felicitările minunate pe care mi le făcea când era la grădiniță, la școală.”, a declarat aceasta într-un interviu pentru Playtech.

De ziua ei, Teo Trandafir se va răsfăța cu mousse de ciocolată

Întrucât vineri, pe 2 iunie, este ziua sa, prezentatoarea TV a dezvăluit că plănuiește să se răsfețe cu mousse de ciocolată.

„Cu siguranță, mousse de ciocolată, pentru că este tortul meu preferat și știu și de unde să îl iau. De obicei nu sunt pasionată de dulciuri, dar în momentul în care este ceva ce m-ar tenta, nu mă dau înapoi, mai ales că toți colegii mei îmi știu gusturile și îmi pun deoparte o bucățică mică. Le prefer pe cele cumpărate pentru că sunt mai elaborate. Eu mănânc cantități mici și nu am cum să fac în casă o tavă cu dulciuri care nu se vor mânca niciodată, mai ales că nici Maia nu este mare amatoare de dulciuri.”, a spus ea.

Ce își dorește prezentatoarea TV la 55 de ani

Întrebată ce își dorește de ziua ei, Teo Trandafir a răspuns: „Nimic. Îmi doresc să ne bucurăm de ziua asta care este o zi ca oricare altă. Nu mi-am dorit niciodată nimic anume. Mi-aș dori să fim binecuvântați cu toții, să fim inspirați și mi-aș dori ca Dumnezeu să-mi dea ceea ce crede EL că e bine pentru mine, nu ce Îi cer eu.”

Îndrăgita vedetă TV a mai spus că deși va împlini 55 de ani, se simte ca la 16.

„În momentul ăsta mă simt de 16 ani și asta i-a folosit foarte tare fiicei mele în perioada ei de adolescență, pentru că avea un partener de discuție de la egal la egal. Asta a fost neprețuit.”, a afirmat aceasta.