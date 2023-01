Mihai Bendeac este unul dintre cei mai cunsocuți și apreciați actori din România. Actorul s-a făcut remarcat de-a lungul timpului datorită personajelor pe care le-a interpretat, dar și apariților sale în numeroase emsiuni și piese de teatru celebre.

Mihai Bendeac s-a confruntat în timp cu numeroase probleme. Recent, actorul a ținut să mărturisească o altă întâmplare din viața sa, una care probabil i-ar fi schimbat cu totul viața sau mai exact, nu ar mai fi avut viață.

Mama lui Mihai Bendeac a vrut să-l „avorteze”

Actorul le-a mărturisit fanilor lui că păriții săi au vrut să-l „avorteze”. Mama lui Mihai Bendeac, despre care toată lumea știe că actorul este foarte atașat, a vrut să facă întrerupere de sarcină. Din fericire, doctorul pe care l-au consultat la vremea acea în această privință, a refuzat să efectueze procedura și i-a sfătuit pe părinți să păstreze copilul.

„Deci, aici este policlinica unde mama mea a vrut sa facă un avort, a vrut să mă avorteze. Îi datorez viața domnului doctor, că tu ai vrut să mă omori. Deci, domnul doctor, Dumnezeu să îl ierte, este mama mea și tatăl meu, pentru că părinții mei au vrut să mă omoare.

Lânga sfânta biserică. Fă-ți crucea să te ierte Dumnezeu. Uitați-vă la mine! Sunt eu om să-l omor? Și uite așa am ajuns eu, dragii mei, în viețile voastre, scăpând ca printre urechile acului, ca să spun așa! Și, astfel, o țară întreagă se poate bucura de talentul meu și de opera mea.”, a dezvăluit Mihai Bendeac.

Tatăl său nu l-a susținut în profesia de actor

De asemenea, Mihai Bendeac a dezvăluit că nu toți l-au susținut pe drumul său spre a deveni actor. Dacă mama sa, Emilia, a fost cea care l-a susținut încontinuu, tatăl lui a fost puțin mai rezervat în ceea ce privește această profesie.

În adolescență, Mihai Bendeac și-a dat seama că poate deveni unul dintre cei mai talentați actori din România, lucru care i-a și reușit ulterior. El a vorbit despre faptul că cei care au aflat primii despre pasiunea lui au fost părinții.

„Când am avut revelația absolută și am știut că eu urmează să fiu actor, regizor, scenarist și, în principiu, orice are legătură cu acest domeniu, tata a avut o reacție negativă. Chiar îmi aduc aminte că, într-o seară, butona telecomanda. Eu eram la mine în cameră și scriam scheciuri de televiziune… Atenție! Aveam 16 ani. Și nu făceam asta decât dintr-o pasiune răvășitoare. Nu aveam posibilitatea de a le filma.

Nu exista YouTube-ul, nu exista conceptul de vlogging… Cum butona el telecomanda, a nimerit peste un reportaj pe TVR 2, asta îmi aduc aminte perfect. Reportaj realizat într-un cămin studențesc, unde niște studenți la actorie trăiau în condiții extrem de precare. În reportaj, printre altele, se tot revenea la situația salarială a actorilor de teatru, la condiția lor socială și, per total, concluzia era că actorii, altminteri tributari pasiunii lor, sunt cumva damnați, condamnați la o viață trăită în sărăcie”, spune Mihai Bendeac în cartea sa, lansată în urmă cu doi ani.