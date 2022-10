Viorica Dăncilă a spus că i se pare puțin bizară explicația pe care a oferit-o Vasile Dîncu pentru demisia sa din postul de ministru al Apărării, și anume lipsa colaborării cu președintele Klaus Iohannis.

Crede că Vasile Dîncu ar trebui să ofere mai multe detalii

Viorica Dăncilă s-a arătat intrigată de explicația ambiguă pe care Vasile Dîncu a oferit-o atunci când a demisionat din postul de ministru al Apărării, și anume faptul că nu a putut colabora cu președintele Klaus Iohannis. Fostul premier a spus că acesta ar trebui să explice mai detaliat ce l-a determinat să ia această decizie.

„Pe mine mă intrigă și motivația pe care a dat-o ministrul Apărării. Îmi dau demisia pentru că nu pot să lucrez cu președintele României. Ceea ce cred eu că ar trebui dezvoltat mai mult de către Vasile Dîncu”, spus aceasta în cadrul emisiunii „Sub semnul întrebării” de la B1TV, moderată de Robert Turcescu.

Nu a avut o colaborare bună cu Klaus Iohannis

Fostul premier a spus că la rândul ei, nici ea nu a colaborat bine cu președintele Klaus Iohannis. Aceasta a mărturisit că nu dialogau foarte mult în legătură cu problemele existente sau cu obligațiile pe care ea le avea. Mai mult, Viorica Dăncilă a dezvăluit și că nu era săptămână în care președintele să nu îi ceară demisia.

„Eu m-am raportat la atribuțiile pe care le aveam, nu am avut o colaborare foarte bună cu președintele Iohannis. Nu era săptămână să nu îmi ceară demisia.

Discuțiile au fost mai mult din partea mea în ceea ce privesc obligațiile pe care le aveam. Dacă era o problemă de politică externă, dacă era o problemă majoră la nivel național sunam la domnul președinte și îi explicam despre ce e vorba. Lua act și atât. Nu prea avea loc un dialog, mi-aș fi dorit un dialog.

Discuțiile le aveam pe politică externă pe ce avea domnia sa atribuții. Asculta și spunea da, am înțeles. Ați văzut ce relație am avut de am funcționat fără șapte miniștri cu toate că a existat o decizie a CCR prin care trebuia imediat numiți interimari în Guvern„, a spus Viorica Dăncilă.