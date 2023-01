Se extinde războiul? Au fost la un pas de conflict nuclear. Avertismentul venit chiar acum din SUA

Mai precis, Mike Pompeo a scris în volumul său de memorii că incidentul dintre India și Pakistan a avut loc în februarie 2019, iar lansarea armelor nucleare a fost împiedicată de diplomați.

Potrivit fostului secretar de stat american, indienii au lansat lovituri împotriva militanților de pe teritoriul pakistanez ca urmare a unui atac asupra trupelor indiene din Kashmir. Pakistanul a declarat atunci că a doborât două avioane militare indiene și a capturat un pilot de vânătoare.

Mike Pompeo a scris în cartea sa (n.red. „Never Give An Inch: Fighting for the America I Love”) că „nu crede că lumea știe cât de aproape a fost rivalitatea dintre India și Pakistan de a se transforma într-o conflagrație nucleară în februarie 2019”.

„Adevărul este că nici eu nu știu cu exactitate răspunsul; știu doar că a fost prea aproape”, scrie Mike Pompeo, conform BBC.

Dezvăluirile lui Mike Pompeo nu se opresc aici

De asemenea, Pompeo susține că „nu va uita niciodată noaptea” în care se afla la Hanoi, la un summit „în care negocia cu nord-coreenii pe tema armelor nucleare”, când „India și Pakistanul au început să se amenințe reciproc în legătură cu disputa de zeci de ani privind Kashmirul”.

Pompeo relatează că a fost trezit din somn pentru a vorbi cu un „omolog” indian, care nu a fost numit.

„El credea că pakistanezii începuseră să își pregătească armele nucleare pentru un atac. India, m-a informat el, se gândea la propriile măsuri. L-am rugat să nu facă nimic și să ne dea un minut pentru a rezolva lucrurile”, a mai spus Pompeo.

Secretarul de stat din SUA a început să lucreze cu consilierul pentru securitate națională, John Bolton, care se afla cu el la hotel. Pompeo spune că a luat legătura cu șeful de atunci al armatei pakistaneze, generalul Qamar Javed Bajwa, și i-a relatat ce i-au spus indienii.

„El a spus că nu era adevărat. Așa cum era de așteptat, el credea că indienii își pregăteau armele nucleare pentru desfășurare. Ne-a luat câteva ore și o muncă remarcabil de bună din partea echipelor noastre de pe teren din New Delhi și Islamabad pentru a convinge fiecare parte că cealaltă nu se pregătea pentru un război nuclear. Nicio altă națiune nu ar fi făcut ceea ce am făcut noi în acea noapte pentru a evita un rezultat oribil”, a mai scris Pompeo, potrivit sursei menționate.