Momente halucinante în direct la postul de televiziune Russia Today!

Directorul de emisie al postului tv finanţat de statul rus, Anton Krasovski, discuta cu scriitorul de romane SF Serghei Lukianenko, care îi povestea ce a aflat prima oară când a vizitat Ucraina, în anii ’80.

„Am fost în Ucraina prima dată în copilărie, în anii 80. Acolo, copiii ucraineni îmi spuneau că Ucraina a fost ocupată de moscoviți, că dacă n-ar fi fost moscoviții, ar fi trăit ca în Franța și că suferă din cauza ocupației.

Iar aceștia nu erau copii de origine ucraineană, care să vorbească limba ucraineană, erau și din aceștia, cum e și normal, dar eu vorbesc despre copii de origine rusă, cu nume de familie rusești, iar unii dintre ei aveau chiar părinții în armată și vorbeau limba rusă”, a spus scriitorul Serghei Lukianenko.

Replica directorului de la Russia Today este însă una absolut monstruoasă. El afirmă, nici mai mult, nici mai puţin, că aceşti copii ar trebui aruncaţi şi înecaţi în râul Tisina sau băgaţi în colibe şi arşi de vii acolo.

„Trebuiau înecați în râul Tisina, acolo, unde înoată bobocii de rață. Mai bine să fie înecați copiii aceia, direct în Tisina. Suntem oameni inteligenți, dar asta ar fi soluția noastră. Oricine spune că a fost ocupat de moscoviți să fie aruncat într-un râu cu un curent suficient de puternic!”, a spus Anton Krasovski în direct la postul de televiziune.

„Tradițional, în Rusia, se folosește bățul pentru asta, funcționează mai bine decât să-i arunci în râu… ”, a adăugat şi interlocutorul său.

„Acolo, fiecare colibă de rahat – și sunt întinse cu miile, peste tot, în Munții Carpați, apropo, Munții Carpați sunt pur și simplu dezgustători – poate ar trebui vârâți în colibele acelea, cărora să le dai foc după aceea”, a mai afirmat Anton Krasovski.

Nu a fost singurul moment şocant al emisiunii. Mai târziu, acelaşi Anton Krasovski a luat în râs informaţiile potrivit cărora militarii ruşi ar fi violat bătrâne ucrainene.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, a reacţionat imediat după momentul revoltător difuzat de postul Russia Today, afirmând că se îndeamnă la genocid, ceea ce nu are nicio legătură cu libertatea de exprimare.

Şeful diplomaţiei de la Kiev a cerut tuturor ţărilor care nu au făcut-o deja să interzică postul de televiziune finanţat de statul rus.

„Guvernele care încă nu au interzis RT trebuie să urmărească acest fragment. Incitare agresivă la genocid (vom judeca această persoană pentru asta), care nu are nimic de-a face cu libertatea de exprimare. Interziceți RT în întreaga lume”, a scris Kuleba pe contul său de Twitter.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022