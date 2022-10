Margarita Simionian, redactorul-șef al postului de televiziune Russia Today (RT), a anunțat luni, 24 octombrie 2022, că a încetat colaborarea cu jurnalistul rus Anton Krasovsky pentru „moment”, calificând drept „sălbatică și dezgustătoare” declarația lui despre copiii din Ucraina.

„Declarația lui Anton Krasovsky este sălbatică și dezgustătoare. Opresc pentru moment colaborarea noastră deoarece nici eu și nici restul echipei RT nu ne putem permite nici măcar gândul că vreunul dintre noi ar putea împărtăși o asemenea sălbăticie”, a scris, luni, Margarita Simonian pe canalul ei de Telegram.

Șeful Comitetului de Investigații din Rusia, Aleksandr Bastrykin, a cerut, luni, o anchetă în cazul declarațiilor făcute de Anton Krasovsky, relatează agenția de presă TASS.

Julia Davis, jurnalistă americană care urmărește emisiunile TV din Rusia, a postat pe rețelele de socializare un videoclip cu directorul de emisie de la Russia Today – Anton Krasovsky, în care a sugerat înecarea sau arderea copiilor din Ucraina, a făcut comentarii odioase despre violurile comise de soldații ruși în Ucraina, a afimat că Ucraina nu ar trebui să existe și că adulții ucrainenii care se opun Rusiei ar trebui împușcați.

Anton Krasovsky și-a cerut scuze pentru afirmațiile făcute și a spus că a fost „dus de val”.

„Sunt foarte jenat că nu am văzut cumva replica asta. Despre copii. Ei bine, se întâmplă așa: stai în direct, te lași dus de val. Și nu te poți opri. Îmi cer scuze tuturor celor care sunt speriați de acest lucru. Îmi cer scuze Margaritei (Simonian) și tuturor celor pentru care acest lucru părea sălbatic, de neconceput și de netrecut”, a transmis jurnalistul rus.

Totul a pornit în timp ce comenta o relatare a autorului rus de science-fiction Serghei Lukianenko, în care vorbea despre momentul în care a vizitat pentru prima oară Ucraina în anii 1980. În acea zi, copiii din Ucraina i-ar fi spus că ar avea o viaţă mai bună dacă Rusia nu le-ar fi ocupat ţara.

„Ar fi trebuit să fie înecaţi în Tisina”, a fost reacția lui Anton Krasovski, referindu-se la Râul Tisa care trece prin Transcarpatia.

„Pur şi simplu acei copii trebuiau înecaţi, înecaţi! Ca alternativă, ar fi putut fi băgaţi în colibe şi arşi”, a adăugat el, făcând aluzie la faptul că în zona aceea sunt multe case din lemn.

Apoi, acesta a început să râdă de rapoartele potrivit cărora soldaţii ruşi ar fi violat femei vârstnice din Ucraina în timpul războiului.

Guvernul de la Kiev a reacționat, duminică, la declarațiile lui Anton Krasovsky. Dmitro Kuleba l-a acuzat că e un instigator la genocidul produs asupra poporului ucrainean și a cerut guvernelor din Europa, care nu au interzis încă Russia Today, să o facă acum.

„Guvernele care încă nu au interzis RT trebuie să vadă acest fragment. Incitarea agresivă la genocid (vom da în judecată această persoană pentru asta) nu are nimic de-a face cu libertatea de exprimare. Interziceţi RT în toată lumea!”, a scris, duminică, ministrul de Externe din Ucraina, Dmitro Kuleba, pe contul său de Twitter.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022