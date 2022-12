Marți, 20 decembrie 2022, Vladimir Putin i-a decorat pe susținătorii războiului din Ucraina.

Printre persoanele decorate de președintele Rusiei se numără și Margarita Simonian, redactorul-șef al postului rusesc de televiziune Russia Today, care a primit „Ordinul de Onoare”.

„Nu am emoții să vorbesc în public în mod normal, dar acum văd în fiecare zi ce se întâmplă în Donețk și nu pot să nu mă îngrijorez. Vă mulțumesc pentru că, cu durere și sânge, smulgeți oamenii noștri din gura însângerată a acestor canibali.

Vă mulțumesc că v-ați decis să faceți asta. Și noi vă vom ajuta să-i exterminați pe acești canibali atâta timp cât va fi nevoie. Slujesc Rusia”, a declarat, marți, Margarita Simonian.

De când a început războiul din Ucraina, Margarita Simonian s-a remarcat în spațiul public prin declarațiile făcute.

De exemplu, în primăvară, ea spunea că războiul „este pentru totdeauna” și că cine studiază în Occident „merge direct în Iad”, în ciuda faptului că ea a studiat în Statele Unite ale Americii.

🤡 Putin awarded Simonyan the „Order of Honor”

But we have another question: what is going on with Putin? Is he imitating a sexual act? Or did someone in the Kremlin forget to close the windows?

Simonyan’s speech about „cannibals” requires special attention. pic.twitter.com/fWZaLq93q1

— NEXTA (@nexta_tv) December 20, 2022