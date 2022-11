Redactorul-şef al postului rus de propagandă Russia Today, Margarita Simonian, a evocat la televiziunea publică Rossiya-1, controlat de regimul de la Moscova, temeri ale unor conducători ruşi cu privire la posibilitatea unor eventuale sancţiuni la Curtea Penală Internaţională. Aflându-se într-un dialog cu Vladimir Soloviev, acesta a punctat, la rândul său, că există o probabilitate ca Rusia să piardă războiul în Ucraina.

Meanwhile in Russia: top propagandists and their friends in high places are getting worried about the possibility of losing the war to Ukraine and being tried at the Hague. pic.twitter.com/SfgB1GexQv

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 29, 2022