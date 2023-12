Anton Krasovsky, un fost director al postului de televiziune de stat Russia Today de la Kremlin, care a îndemnat la genocidul ucrainenilor, a fost otrăvit, au declarat surse pentru Kyiv Post. Într-o postare pe Telegram în ajunul Crăciunului, Anton Krasovsky a transmis că s-a îmbolnăvit la începutul săptămânii.

El a adăugat că „oamenii m-au întrebat dacă sunt în viață, dacă totul este în regulă. Ei bine, ce pot să spun”.

„Stomacul m-a durut dintr-o dată brusc, am început să mă simt rău, apoi am leșinat. Am fost dus la clinică. Îmi revin treptat”, a transmis acesta pe Telegram.