Delia și-a atras un nou val de critici după ce a explicat în mediul online de ce nu își dorește sub nicio formă să aibă copii. Mai multe vedete de la noi din țară i-au luat apărarea, iar acum artista le-a răspuns acestora. Mesajul ei a fost unul cu totul neașteptat.

Le-a mulțumit celor care au apărat-o

Artista a stârnit controverse atunci când a spus că nu își dorește să aibă copii pentru că preferă să își trăiască viața cum și-a trăit-o până acum. Mulți au judecat-o pentru această alegere, dar au fost și oameni care i-au luat apărarea. Cântăreața le-a mulțumit celor care o susțin, dar a adăugat că nu are nevoie să fie protejată atunci când decide să răspundă la niște întrebări care au legătură cu viața sa personală.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele de susținere, pentru videoclipurile pe care le-ați făcut, dar nu e nevoie să mă apere nimeni. Nu am nevoie să fiu apărată. Într-o lume normală la cap nu am nevoie să fiu apărată, dacă vreau sau nu să mănânc ceva, să mă îmbrac cumva. Nu puteți să-mi luați apărarea că am răspuns unor întrebări pe un live, nu suntem acolo, nu, mă sperie. Nu am nevoie să fiu apărată pentru că am răspuns unor întrebări.”, a spus Delia pe rețelele de socializare.

De ce nu vrea copii

Recent, foarte mulți oameni au fost curioși care este adevăratul motiv pentru care artista nu vrea să aibă copii, deși are 40 de ani. Sătulă de presiunea care era asupra ei, aceasta a oferit o explicație foarte clară de ce a luat această decizie.

”De ce nu fac? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm.

De ce să fac? Încă unul? Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil!”, a explicat Delia pe internet.