Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seară că propunerea partidului pe care îl conduce pentru poziția de Prim-ministru este Florin Cîțu, fostul ministru de Finanțe în Cabinetul liberal anterior.

Orban a dezvăluit o procedură mai puțin obișnuită prin care liberalii au ajuns la propunerea numelui lui Florin Cîțu.

”Este indicată clar formarea unei majorități”

”Am convocat BPN al PNL pentru a decide propunerea partidului PNL pentru funcția de prim-ministru. Cu o singură abținere, BPN al PNL a decis ca propunerea noastră pentru funcția de premier să fie Florin Cîțu.

Am stabilit partenerii posibili cu care negociem formarea unei majorități parlamentare. Am stabilit USR PLUS, UDMR și grupul minorităților. În acest moment este indicată clar formarea unei majorități. Am decis formarea unei echipe de negociere. Vom avea discuții și de Parlament”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban.

El a precizat că echipa de negociere va fi condusă de președintele partidului și de Prim-ministrul propus, adică de Ludovic Orban și Florin Cîțu.

”Nu este întâmplătoare această nominalizare”

”A fost propunerea președintelui ca fiecare să scriem separat fără să vedem ce scrie celălalt, propunerea de premier și am ajuns la acest nume. Nu este întâmplătoare această nominalizare, va urma o perioadă dificilă și este nevoie de un premier care să aibă credibilitate.

Să nu uităm că dl ministru Cîțu a purtat negocieri importante cu celelalte partide. Cunoaște foarte bine care sunt problemele cu care ne-am confruntat în perioada guvernării.

În vehicularea de nume de candidați nu îmi stă în fire. Este o formă de respect față de colegii mei. Am preferat să anunț persoanele care sunt decise în forurile statuare.”, a mai spus Orban.

”Vom începe în zilele următoare discuțiile”

”Vreau să le mulțumesc colegilor din PNL pentru încredere, este o onoare această nominalizare și bineînțeles în zilele următoare vom forma o nouă majoritate parlamentară.

Mulțumesc colegilor mei. Vom începe în zilele următoare discuțiile.”, a spus Florin Cîțu, propunerea PNL pentru funcția de Premier.

Cîțu a mai spus că este nevoie cât mai repede de formarea unui guvern.

Foto: INQUAM / Octav Ganea.