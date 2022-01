Vasile Dîncu a dat vestea tristă pentru mulți tineri români după ce a anunțat că vrea să recruteze militari în Armată.

Ministrul Apărării a anunțat vineri seară că Armata Română vrea să recruteze soldați tineri în următoarea perioadă. Oficialul a spus că există un nou concept pe care Armata mizează în viitor pentru formarea noilor cadre militare: sistemul militar în termen voluntar, fără să fie cineva obligat să aleagă această carieră.

Începe recrutarea tinerilor pentru a intra în Armată

Totuși, Vasile Dîncu a dat asigurări că acest lucru nu înseamnă stagiu militar obligatoriu.

„În ceea ce privește rezerviștii: nu avem un plan de mobilizare. De altfel, dacă observați cu atenție, nici măcar Ucraina nu a recurs la mobilizare generală. Noi avem un plan normal pentru activarea rezerviștilor în fiecare an. Corpul rezerviștilor, câteva mii de oameni sunt chemați pentru a se reface evidențele legate de adrese, de starea lor. Este o chestiune care înseamnă actualizarea bazei de date. Am văzut în presă că a apărut un ordin de mobilizare. Acesta era unul regulat, care nu ține de o situație excepțională”, a explicat minstrul Vasile Dîncu.

Anunț privind stagiu militar obligatoriu

Ministrul Apărării a spus că nu s-a luat nicio decizie până acum cu prvire la stagiul mlitar obligatoriu, dar se redeschide sistemul de voluntariat în anul 2022.

„Cu privire la stagiul militar obligatoriu, în acest moment nu avem nicio decizie cu privire la o asemenea posibilitate. În schimb, avem două decizii importante despre care am vorbit luna trecută pe larg. Este vorba de sistemul de voluntariat pe care l-am redeschis în acest an și deja am văzut că avem foarte mulți tineri care vor să vină. Sunt rezerviști voluntari, cei care intră în sistem, dar care rămân acasă.

Avem încă un concept, probabil că o să-l promovăm luna viitoare: cel de militar în termen voluntar. Adică sunt tineri care să poată face, în formule mai scurte, stagiul militar. E o posibilă profesionalizare, este și o modalitate prin care noi putem să creăm cadre prin care să selecționăm tineri care până la urmă să devină cadre militare profesioniste. În niciun caz nu ne gândim la stagiu militar obligatoriu”, a mai vineri Vasile Dîncu, la Radio România Actualități.