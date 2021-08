Violenţe în oraşul Jalalabad din Afganistan! Talibanii au deschis focul în timpul unui protest şi cel puţin trei persoane au murit.

Afganii se adunaseră să protesteze în oraşul din estul ţării şi au escaladat un monument pe care stătea deja arborat steagul talibanilor, alb cu declarația de credință, Shahada, scrisă cu negru.

Oamenii au înlocuit steagul talibanilor cu drapelul naţional negru-roșu-verde, cu stemă în mijloc, iar asta i-a înfuriat pe talibani, care au reacţionat violent şi au început să bată protestatarii şi chiar să-i împuşte.

În imaginile filmate la faţa locului se pot auzi clar cum talibanii trag focuri de armă asupra mulţimii. Sunt cel puţin trei morţi şi mulţi alţi răniţi, au declarat doi martori şi un fost oficial al poliţiei pentru Reuters.

“Voiam să-i opresc pe talibani să profaneze steagul afgan. Apoi au început împușcăturile și talibanii m-au înconjurat și m-au bătut”, a povestit un protestatar, potrivit CNN.

Protestul a fost pornit de tineri, dar la el s-au alăturat oameni de toate vârstele. Locuitorii din Jalalabad spun că nu vor renunţa la proteste, chiar dacă talibanii vor reacţiona violent în continuare.

Exact moment when the Taliban flag was removed and Afghan flag installed today in Jalalabad which led to Taliban firing at the crowd of Afghan locals. pic.twitter.com/JJ0G5Ou9uq

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 18, 2021