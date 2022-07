One United Properties, principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație, anunță începerea vânzărilor pentru faza a doua a dezvoltării One Lake Club, situată pe malul Lacului Tei și care este estimată a fi livrată în 2024.

Proiectat ca un club rezidențial, One Lake Club oferă apartamente cu design contemporan și numeroase facilități integrate, redesenând stilul de viață urban în apropierea naturii. Viitorii rezidenți se vor bucura de o serie de servicii oferite în cadrul dezvoltării, precum sală de sport, spa și piscină semiolimpică cu deschidere la lac, apartamente cu grădini și spații comerciale la parter, penthouse-uri moderne cu priveliști spectaculoase asupra lacului, precum și un parc cu locuri de joacă și spații de relaxare cu o suprafață de 7.200 de metri pătrați. Valoarea brută de dezvoltare pentru One Lake Club Faza I și Faza II este de 214,9 milioane de euro.

One Lake Club Faza II include 2 clădiri cu aproximativ 119 unități rezidențiale, grădini la parter cu acces direct la parc, precum și 136 de locuri de parcare. Cei care își doresc o locuință cu design modern, priveliști spectaculoase și certificare verde, localizată pe malul lacului, au la dispoziție atât apartamente cu 1, 2, 3 sau 4 camere, cât și penthouse-uri generoase cu priveliști spectaculoase asupra lacului sau apartamente cu grădini private.

Aproximativ 586 apartamente și 787 de locuri de parcare

Faza I a One Lake Club include 5 turnuri cu aproximativ 586 apartamente, prevăzute cu nu mai puțin de 787 locuri de parcare.

Dezvoltatorul a început deja lucrările de construcţie în urmă cu câteva luni, iar în prezent acestea acoperă nivelul subteran și structura. One lake Club este una dintre dezvoltările imobiliare ale One United Properties care fac parte din proiectul dezvoltat împreună cu Veolia România Soluții Integrate (VRSI) pentru implementarea de soluții de eficientizare energetică sustenabile. Astfel, One Lake Club va beneficia de un sistem de tip geoexchange, unul dintre cele mai eficiente din punct de vedere energetic, mai curate din perspectiva mediului înconjurător și cele mai rentabile sisteme de utilizare a spațiului disponibile, care reduce semnificativ costurile pentru încălzirea și răcirea spațiilor.

„Dezvoltarea One Lake Club vine cu multiple beneficii pentru viitorii săi rezidenți, care vor avea acces la locuințe moderne, servicii incluse chiar în ansamblu, spațiu verde pentru relaxare și o vedere spectaculoasă asupra Lacului Tei.

Construim această dezvoltare după un concept integrat care răspunde celor mai exigente solicitări și, la fel ca toate apartamentele pe care le livrăm, și cele de la One Lake Club vor beneficia de certificarea verde acordată de Romania Green Building Council.

Interesul crescut pentru această zonă și facilitățile oferite de ea ne-au determinat să extindem proiectul One Lake Club prin această a doua fază, pentru care am lansat deja vânzările de unități rezidențiale”, spune Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.

One Lake Club, o poziție excelentă în București

Localizat chiar pe malul Lacului Tei, One Lake Club se bucură de o poziție excelentă pe harta Capitalei, cu acces rapid la Bd. Barbu Văcărescu, mijloace de transport în comun, zona comercială One Gallery din cadrul dezvoltării One Floreasca City, precum și Aeroportul Otopeni și autostrada A3 București-Ploiești. De asemenea, în vecinătatea dezvoltării există o gamă largă de restaurante, hoteluri, zone comerciale și clădiri de birouri.

Prin dezvoltările sustenabile pe care le aduce pe piață, compania One United Properties urmărește să revitalizeze zone cu potențial crescut din București și să creeze adevărate comunități care beneficiază de servicii variate în cadrul proiectelor sale.