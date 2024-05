Incendiu în Vinerea Mare! O uzină care aparține Diehl Metal, producătorul sistemului de apărare antiaeriană IRIS-T SLM, furnizat armatei Ucrainei, a fost afectată de un puternic incendiu. Focul a izbucnit vineri, 3 mai 2024.

Peste 160 de pompieri au intervenit în zonă industrială. Fabrica de armament se află în zona vestică a Berlinului, de-a lungul străzii Am Stichkanal, în cartierul Berlin-Lichtefelde.

Zonele afectate de fumul toxic includ Steglitz-Zehlendorf, Spandau și partea vestică a Reinickendorfului.

Pompierii din Berlin au publicat deja o hartă care indică zona în care este posibil ca fumul toxic să se răspândească. Au oferit instrucțiuni de siguranță pentru locuitori.

Rezidenții din Capitală au fost avertizați din cauza norului de fum toxic, cu potențial periculos. Fumul se extindea rapid. Oamenii au fost îndemnați să rămână în interior și să închidă ferestrele pentru a nu intra fumul toxic în casele lor.

Vântul bate dinspre nord și transportă fumul toxic deasupra Berlinului. Norul de fum ar putea conține acid sulfuric și cianură de hidrogen, substanțe care erau stocate în fabrică. Clădirea are mai mult patru etaje. S-a prăbușit parțial. Pompierii acționează din exterior, purtând echipamente speciale de protecție.

‼️ A defense-industrial company factory is on fire in Berlin

According to media reports, a fire with toxic smoke occurred at a metallurgical plant of the defense-industrial company Diehl. The company is the main contractor of the IRIS-T production program and ammunition for this… pic.twitter.com/jZBBXTEdSm

— NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2024