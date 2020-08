Republicanii au ales să nu ofere convenției lor nicio platformă, nicio expunere de valori și nicio declarație de principiu. În schimb, partidul a aprobat o rezoluție prin care își anunță ‘sprijinul entuziast’ față de programul ‘America First’ (America în primul rând) al președintelui Trump, indiferent care ar fi el. Iar în timp ce Casa Albă a lansat online un program pe puncte al celui de-al doilea mandat, convenția propriu-zisă de săptămâna aceasta nu a oferit aproape nimic altceva decât o victimizare și o adâncă prețuire față de președinte. După cum afirma în Politico un vechi asistent al unui congressman, singurul lucru pe care-l mai cred acum republicanii este legat de ‘eludarea consecințelor și de scoaterea presei din sărite’.

Observând toate astea, ne este ușor să spunem că Partidul Republican s-a cufundat cu totul într-un cult al personalității în jurul lui Trump și al familiei sale, un număr șocant de mare al membrilor familiei fiind vorbitori în timpul convenției. Este totodată ușor să spui că partidul nu are niciun fel de idei sau planuri de viitor. Dar asta ar fi o greșeală. Pentru Partidul Republican, situația de acum nu diferă prea mult de cea din 2016. Nici atunci Trump nu a avut un program serios, și nici acum nu îl are. În loc să vină cu un program care să însemne ceva pentru partid, el a făcut un fel de tranzacție: sprijin total față de propriile sale îngrijorări de ordin personal și politic în schimbul apărării aproape totale a intereselor de ordin ideologic ale conservatorilor.

Ultimii trei ani și jumătate nu au făcut decât să demonstreze înțelepciunea acestui pact. Indiferența republicanilor față de corupția, delincvența (un alt consultant al campaniei sale electorale a fost arestat săptămâna trecută) și pagubele produse – ceea ce l-a făcut liber să profite în continuare de funcție și să transforme birocrația într-o pârghie a voinței sale – a fost recompensată prin eliminarea unor reglementări, prin reduceri ale siguranței de ordin social și prin numirea în Justiție a unei noi mari cohorte de judecători conservatori de încredere.

Și atunci, de ce să repari ceva ce nu s-a stricat? Dacă nu există o platformă pentru Convenția Naționlă Republicană, dacă partidul a acceptat pur și simplu să sprijine programul celui de-al doilea mandat prezidențial, asta se datorează faptului că aranjamentul de bază dintre Trump și republicani e încă intact. Dacă va obține un al doilea mandat, vom asista în continuare cam la aceleași lucruri: o administrație care urmează în general, și cât mai mult, programul partidului – redistribuirea averilor printre bogați, mari reduceri în capacitatea statului de a soluționa problemele generale de ordin social –și un Partid Republican care se uită în altă parte atunci când Trump transformă guvernul federal într-o mașină-patronat pentru el, pentru familia sa și pentru aliații săi.

Merită observat faptul că, sub conducerea lui Trump, Partidul Republican a renunțat la retorica sa pe tema unui guvern limitat și a unor drepturi naturale. Dar asta are mai puțin de-a face cu programul partidului și mai mult cu imaginea publică. S-au dus militarismul și pietatea evanghelică a Partidului Republican de pe vremea lui George W. Bush sau indignarea cu iz liberal a celor de la Tea Party. În schimb, după cum era de prevăzut, avem estetica Fox News a unui președinte ajuns la putere prin intermediul canalelor de știri prin cablu și care întreține niște relații reciproc dependente cu această companie. Președintele se bazează pe ea în ideile și mesajele sale, în timp ce Fox își croiește relatările și comentariile în funcție de preferințele lui. Nu degeaba o presupusă ruptură dintre Fox și președinte devine o știre de scandal.

Vom vedea mai mult din toate astea în zilele următoare, când printre viitorii vorbitori de la Fox News se vor număra invitați precum Rudy Giuliani, Franklin Graham, deputatul de Texas Dan Crenshaw și, desigur, copiii președintelui, Erik Trump și Ivanka Trump. (Donald Trump Jr. a vorbit luni, când a spus pe Fox News că “Joe Biden e monstrul din Loch Ness al mlaștinilor” – sic!). În tradiționalele roluri de vorbitori vor fi senatori precum Tim Scott, din Carolina de Sud, și Mitch O’Connell din Kentucky, dar ei nu se înscriu în mesajul principal.

Nu este o noutate faptul că Partidul Republican are un program de guvernare stagnant, care reunește dogme demult discreditate și vechi lozinci ale mișcării conservatoare. “Actuala tactică a GOP (Grand Old Party – numele popular al Partidului Republican, n. red.) e indiferentă la esența guvernării “, scrie Steve Benen, analist politic și producător al emisiunii TV The Rachel Maddow Show de la MSNBC, în cartea sa ‘The Impostors – How Republicans Quit Governing and Seized American Politics’ (‘Impostorii – Cum au renunțat republicanii la guvernare și cum au capturat politica americană‘).

Noutatea constă în amploarea cu care Partidul Republican s-a prins în capcanele liderului său, respectiv, capcana unui canal de știri de dreapta: o paradă non-stop a conspirației, demagogiei și smiorcăielilor în serviciul unui cult al personalității, și toate astea de dragul unei politici de jaf, de hoție și de sorginte etnică.