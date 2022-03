În timp ce sancțiunile vestice afectează grav economia Rusiei, Vladimir Putin continuă planurile pentru un gazoduct către China

Gazprom a anunțat în cursul zilei de luni că a semnat un contract de proiectare pentru gazoductul Soyuz-Vostok, scrie Business Insider, care adaugă că această companie a spus că viitoarea conductă urmează să livreze până la 50 de miliarde de metri dubi de gaz anual în China, prin Mongolia.

Presa internațională spune că dacă acest proiect va fi dus la bun sfârșit, atunci acest lucru va reprezenta cea mai importantă înțelegere Gazprom-China realizată vreodată. Potrivit Bloomberg, Soyuz-Vostok este cunoscut sub numele de gazoductul Power of Siberia 2, în timp ce gazoductul Power of Siberia 1 transportă gaz rusesc către China încă din 2019, în aza unui acord încheiat pe 30 de ani, în valoare de 400 de miliarde de dolari.

Acest proiect ar însemna pentru Rusia o cale de acces către piețele estice, având în vedere că cele vestice încep să se distanțeze de Rusia. Shell a anunțat, în cursul zilei de marți, că se retrage din companiile mixte în care funcționa alături de Gazprom, în timă ce BP a anunțat că își va vinde participația de 20% în compania petrolieră de stat Rosneft.

Occidentul a impus numeroase sancțiuni Rusiei

Statele membre ale Uniunii Europeme, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada și Japonia, dar și alte state au venit cu acțiuni dure împotriva Rusiei după ce liderul de la Kremlin a invadat Ucraina. Scopul acestor măsuri sunt de a slăbi economia rusească. Măsurile impuse de aceste state au avut în prim plan sistemul bancar rusesc și sectorul de comerț, provocând o scădere a rublei, o creștere a ratei dobânzilor și ratei inflației.

Măsurile nu au vizat importurile de energie din Rusia, deoarece Europa importă aproape 40% din necesarul de gaz din Rusia și continuă să se bazeze pe aceste livrări chiar și după invazie.

De cealalt parte, China a evitat să critice acțiunile Rusiei și să clasifice atacul liderului de la Kremlin drept o invazie, având în vedere că această țară este cel mai mare partener comercial al Rusiei în privința exporturilor și importurilor.

Reuters notează că o treime din totalul exporturilor ruse de petrol în 2020 aju ajuns în China, adăugând că statul chinez aprovizionează Rusia cu telefoane, jucării și confecții.