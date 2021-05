În 2020, TBI Bank a înregistrat o evoluție pozitivă pe toate liniile de business. Activele totale au crescut cu aproape 20% până la 556 milioane euro la finalul anului, avans determinat în principal de creșterea creditării și a investițiilor în obligațiuni guvernamentale și corporative.

TBI, unul dintre liderii din Europa de Sud-Est în segmentul creditării, a înregistrat în 2020 aproape 1,2 milioane de cereri de împrumut în Bulgaria și România, cu 7,5% peste nivelul din 2019, și a acordat aproape 500.000 de împrumuturi.

Creditele de retail online au contribuit semnificativ la această creștere, dublându-se în 2020 față de anul anterior.

Din perspectiva piețelor în care operează, România a înregistrat cea mai mare creștere și a contribuit substanțial la o evoluția pozitivă a portofoliului de credite – creștere de 31% pe plan local comparativ cu 12% la nivel de grup. Astfel, portofoliul total de credite a ajuns la 409 milioane euro la sfârșitul anului pe toate piețele în care TBI activează.

În plus, compania a atras peste 4.000 de comercianți noi care utilizează soluțiile inovatoare de creditare la punctul de vânzare Merchant Solutions de la TBI. Cu peste 11.000 de locații comerciale online și fizice, TBI Bank răspunde nevoilor în schimbare ale clienților și înregistrează un potențial ridicat de creștere în acest segment pe viitor.

De asemenea, TBI Bank a înregistrat o creștere sustenabilă a depozitelor, depășind în mod substanțial media pieței. Portofoliul total a crescut cu peste 21%, ajungând la 376 milioane euro.

La sfârșitul anului 2020, TBI avea o poziție solidă din perspectiva capitalului și a lichidității – raportul de adecvare a capitalului (CAR) a fost de 17% și raportul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) de 316%.

Eficiența operațiunilor TBI Bank și disciplina în gestionarea costurilor, cu un raport cost/venit de 52%, au susținut atingerea unei rate de rentabilitate de 28% a portofoliului (ROWP), de 4% a activelor (ROA) și de 16% a capitalurilor (ROE), poziționând TBI Bank printre cele mai profitabile bănci din Europa de Sud-Est si in 2020.

„La TBI, am intrat în 2020 raportându-ne la cea mai mare performanță din istoria băncii și am început anul foarte puternic. Apoi, în februarie a trebuit să ne regrupăm. Am implementat măsuri de siguranță chiar înainte ca guvernele să ia măsuri și am început să ne pregătim pentru un viitor care pe atunci părea incert.

Preocuparea pentru protejarea sănătății clienților și colegilor noștri, în paralel cu eforturile pentru accelerarea digitalizării, nu a fost o misiune deloc ușoară, dar cred că rezultatele de anul trecut sunt dovada modului eficient în care am reușit să depășim provocările anului trecut.

În plus, performanța noastră puternică din primul trimestru 2021 este încă o dovadă că investiția noastră continuă în tehnologie și extinderea canalelor noastre digitale a fost decizia corectă, dezvoltând în continuare modelul nostru phygital”, spune Petr Baron, CEO al TBIF (TBI Bank).