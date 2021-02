În 2020 au fost livrate trei malluri noi. În total, au fost livrate la nivel național noi spații comerciale cu o suprafață cumulată de circa 126.000 mp în 2020, stocul de retail modern din România ajungând la 4,04 milioane de metri pătrați, reflectând o densitate medie de 209 mp / 1.000 locuitori. Stocul cuprinde atât centre comerciale (57% din spații), cât și parcuri de retail (36%) și galerii comerciale (7%), conform unui comunicat.

Principalele livrări au fost reprezentate de componenta de retail a proiectului mixt dezvoltat de AFI Europe la Brașov, având o suprafață închiriabilă de 45.000 mp, Shopping City Târgu Mureș (40.000 mp închiriabili) dezvoltat de NEPI Rockastle și Dâmbovița Mall, primul proiect de retail modern din Târgoviște dezvoltat de MAS Real Estate și Prime Kapital, având o suprafață închiriabilă de aproximativ 33.000 mp.

Cele mai importante proiecte aflate în acest moment în construcție și a căror livrare este planificată în 2021 sunt extinderea centrului comercial Colosseum din zona de nord-vest a Capitalei, prima fază a centrului comercial de tip outlet Fashion House Pallady dezvoltat de Liebrecht & wooD și Sepsi Value Center din Sfântu Gheorghe, aceste proiecte însumând o suprafață închiriabilă de aproximativ 40.000 de metri pătrați. Per total, ne așteptăm ca livrările de spații de retail modern din acest an să se ridice la aproximativ 60.000 de metri pătrați, în scădere cu circa 50% față de anul precedent.

„Finalizarea în 2020 a unor importante proiecte care întregesc oferta de retail din anumite orașe regionale ne arată faptul că principalii jucători au în continuare apetit pentru noi dezvoltări în România, în ciuda actualului context pandemic ce a afectat predictibilitatea și sustenabilitatea veniturilor.

Performanțele principalelor ancore ale parcurilor de retail, combinate cu o rezistență superioară a acestor proiecte în perioada pandemiei, au creat bazele unei atenții exclusive a dezvoltatorilor către acest gen de proprietăți, lucru de altfel demonstrat atât de proiectele în construcție, cât și de cele aflate în diverse stadii de planificare. În plus, atât proiectele mixte, cât și cele de birouri și rezidențiale de mari dimensiuni, vor avea o componentă de retail din ce în ce mai consistentă, proximitatea și accesibilitatea devenind elemente esențiale în determinarea comportamentului de consum”, a declarat Bogdan Marcu, Partner, Retail Agency, Cushman & Wakefield Echinox.

