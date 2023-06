La doar câteva zile după ce vorbea despre impozitare progresivă în România, Marcel Ciolacu pare să dea înapoi pe acest subiect, cel puţin pentru moment.

Se amână planul privind impozitarea progresivă. Ce lipseşte pentru implementarea acestuia?

Marţi, 13 iunie, în cadrul unei conferinţe de presă în care a vorbit şi despre programul său de guvernare, după ce va prelua oficial postul de prim-ministru, Marcel Ciolacu a explicat că impozitarea progresivă nu se poate implementa în România până nu se va finaliza digitalizarea la nivelul Ministerului de Finanţe.

Întrebat de jurnalişti despre posibilitatea introducerii impozitării progresive din 2024 pentru salariile mari, premierul desemnat a răspuns:

„Nu este pentru prima oară când spun: până când Ministerul de Finanţe nu termină digitalizarea, din punctul meu de vedere nu se poate vorbi despre impozitare progresivă.

Poate vorbim de o cotă unică, revenim la o cotă unică de 16%, fără excepţie. Este o discuţie.

Dacă vrem cotă unică şi vrem să continuăm, totuşi singurul stat european sau printre cele două state europene membre ale Uniunii Europene, ca să exclud Rusia, să nu deranjez pe nimeni.”

Cele cinci mari obiective pe care viitorul prim-ministru al României le are în programul său

Reamintim că, marţi seară, premierul desemnat Marcel Ciolacu şi-a prezentat planul pe care-l va avea la Palatul Victoria, cu cinci mari obiective.

„1. Rezolvarea odată pentru totdeauna a problemei pensiilor speciale și adoptarea noii legi privind salarizarea unitară; 2. Stoparea creșterii prețurilor și refacerea puterii de cumpărare; 3. Dezvoltarea sistemelor publice de Educație și Sănătate – principalul argument pentru a-i convinge pe românii plecați să se întoarcă în țară; 4. Patriotism economic – dezvoltare economică prin creșterea producției naționale, atragerea de bani europeni și alocări bugetare; 5. Crearea de locuri de muncă mai multe și mai bine plătite.

Avem mult de muncă în următorul an și jumătate! Trebuie să avem o creștere economică de peste 3% pe an. Trebuie să ducem inflația la sub 8% până la final de an. Și să reducem dependența de import!

Pentru a atinge toate aceste obiective, prima noastră luptă va fi cu prețurile și cu specula. În acest sens, avem pregătit un program îndrăzneț și coerent prin care vizăm stoparea creșterii prețurilor la principalele alimente de bază.

Planul nostru implică – în ponderi diferite – toți actorii importanți, de la producători la distribuitori și, în final, la marile lanțuri de magazine. Atât producătorul român, cât și consumatorul final trebuie să aibă garanția că obțin un preț decent pentru produse de bună calitate”, a transmis Marcel Ciolacu.