Fluxul de lavă format în urma erupţiei vulcanului Cumbre Vieja, de pe insula La Palma din Spania, îşi continua miercuri deplasarea, a patra zi consecutiv, înghiţind case şi terenuri, relatează The Sun.

Un jet de magmă a fost expulzat în atmosferă în timpul nopţii, împroşcând resturi incandescente pe versanţii vulcanului Cumbre Vieja.

Înregistrările realizate cu drone arată lava deplasându-se spre vest, în direcţia zonei de coastă în trei fâşii gigantice, carbonizând tot ce le iese în cale, inclusiv clădirea unei şcoli. În noaptea de marţi spre miercuri, institutul de vulcanologie din Insulele Canare a anunţat că amplitudinea activităţii seismice a vulcanului s-a intensificat.

Activitatea seismică este ”un indicator al intensităţii erupţiilor stromboliene”, a precizat institutul marţi seară. ”Strombolian” se referă la erupţiile vulcanice cu explozii violente care expulzează materie incandescentă.

Lava care se prelinge de pe versanţii vulcanului a acoperit deja 154 de hectare în oraşele El Paso şi Los Llanos de Aridane, potrivit Serviciului Copernicus de gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Un râu de lavă de neoprit arde mocnit şi înghite locuinţele şi terenurile începând de duminică după-amiază când a erupt vulcanul Cumbre Vieja.

Lava oozes through the streets of La Palma destroying everything in its path

