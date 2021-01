Iliescu șochează. Adrian Năstase a povestit ce i-a putut face fostul președinte Nadiei Comăneci. Abia acum s-a aflat totul. Dezvăluirea care îl vizează pe Ion Iliescu a fost făcută de fostul premier în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

Celebra gimnastă a fost cununată chiar de Adrian Năstase. Ceremonia religioasă a avut loc la celebra mănăstire Cașin din București. Petrecerea a avut loc la Palatul Snagov, în prezența a nu mai puțin de 700 de invitați. La acest eveniment au au luat parte multe celebrități din România, dar și 80 de cupluri din Statele Unite ale Americii. Adrian Năstase era atunci premierul României. Nadia Comăneci a povestit că și-a dorit, inițial, o nuntă mai discretă. Lucrurile s-au schimbat o dată cu implicarea în organizarea evenimentului a Danei Năstase.

Rugat să povestească cum a cunoscut-o pe Nadia Comăneci, fostul premier a dat detalii șoc.

Iliescu nu a vrut lucrul ăsta

“Lucrurile s-au petrecut în felul următor. Cred că Nadia ar fi vrut ca Ion iliescu să fie naș. Cred că noi am fost the second best. Iliescu, evident, nu a vrut lucrul ăsta. Cred că Nadia voia într-un fel să facă un fel de reconciliere cu zona politică de aici, după plecarea ei. Eu m-am bucurat pentru că o admiram, soția mea la fel”, a povestit Adrian Năstase recent, invitat la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

El a spus că nu-și mai amintește nici care a fost darul oferit în bani. “Era o perioadă în care marcam și o bucurie a românilor.

De altfel, într-un interviu, Nadia Comaneci a spus că ar fi vrut să fie cununată de Ion Iliescu, deoarece acesta era atunci președintele României. ”Am încercat să-l rugăm pe președintele de atunci Ion Iliescu să ne ajute la această ceremonie de căsătorie. Eu am insistat să facem nunta aici, am spus că asta este țara mea și nu pot să nu fac aici o nuntă, fiindcă poporul ar crede că am trădat această țară făcând nunta acolo. Am încercat să-l convingem inițial pe Ion Iliescu să ne cunune, dar nu era căsătorit la biserică și atunci nu se putea. Ilie Năstase mi-a dat ideea cu Adrian Năstase”, a declarat Nadia Comaneci intr-un interviu.