S-a aflat cine l-a executat pe Adrian Năstase. Fostul premier a dat detalii în acest sens în emisiunea “40 de intrebari cu Denise Rifai”, difuzata de Kanal D. Năstase a dezvăluit că ar fi avut o întâlnire cu Traian Băsescu și că acesta din urmă a spus categoric că nu are nicio legatură cu dosarele în care fostul premier al României a fost condamnat politic.

Cine l-a eliminat pe Năstase

Persoana care s-ar fi ocupat direct de eliminarea lui Năstase din viața politică ar fi generalul Florian Coldea, fostul șef operativ al Serviciului Român de Informații.

Năstase a venit, însă, în emisiune, cu detalii bombă. El a susținut că s-a întâlnit din întâmplare cu Florian Coldea și că i-ar fi spus acestuia ce știe de la Traian Băsescu. Florian Coldea a răspuns, promițându-i că îi va explica totul la o cafea.

Întrebat, în emisiune, de ce nu îi este simpatic Traian Basescu, Năstase a dat un răspuns clar:

“E o intrebare la care imi este greu sa raspund. Dar sa incerc o formula: eu consider ca el a fost in spatele condamnarilor mele, si a avut lipsa de fairplay, dupa ce eu am avut fairplay-ul necesar si am dat o declaratie in care desi aveam mari indoieli nu am cerut renumararea voturilor (n.r. – dupa alegerile prezidentiale din 2004), in care am spus ca sper ca el sa fie presedinte pentru cele doua Romanii, pentru ca practic avusesem voturile impartite.

Care a fost șnecheria

Fusese smecheria cu listele suplimentare care au fost introduse numai in al doilea tur de scrutin, fusese povestea cu cozile de la Gara de Nord, cu listele de la aeroport, o multime de povesti, chestiunea cu acuzatiile de frauda privind softul. Cristian Parvulescu a avut ‘eleganta’ de a prezenta raportul comisiei care a examinat softul la doua zile dupa vot, adica sa nu se stie (evident ca ati sesizat ironia mea). Practic, raportul trebuia prezentat inainte de al doilea tur de scrutin pentru a se spune ca softul era in ordine.

O multime de mizerii. Era faza dintre finalizarea negocierilor, in decembrie 2004 (n.r. – pentru aderarea la UE), si semnarea tratatelor in 2005, si as fi gandit ca el poate sa aiba eleganta necesara. Sigur, a fost o greseala din partea mea sa gandesc in felul asta, de a incerca o formula prin care eforturile mele sa fie validate in continuare, intr-un fel sau altul.

Băsescu i-a spus totul

Dar el a preferat o eliminare completa a mea din viata politica prin intermediul unor oameni de paie. Evident ca este vorba de Monica Macovei. A fost vorba de cei pe care el i-a pus la conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de zona SRI-ului probabil. Si aici poate e cazul sa reiau un episod. La o receptie data de ambasadorul Republicii Moldova a venit cineva si m-a tras de maneca, era Basescu.

Mi-a spus: ‘stii, nu eu ti-am facut dosarele, Coldea ti le-a facut’. I-am spus: ‘nu stiu, nu inteleg de ce Coldea le-ar fi facut.Poate ca el a fost unealta prin care s-au facut dosarele, dar el n-avea niciun interes direct’. Cred in continuare lucrul asta.

De altfel, l-am vazut mai tarziu pe Coldea la o inmormantare, era prima data cand il vedeam, si i-am spus: ‘uite, Basescu mi-a spus ca tu ai facut dosarele’. Mi-a spus: ‘stiu, o sa bem candva o cafea’. Inca n-am baut cafeaua aceea cu Coldea””, a spus Adrian Năstase.