Ilie Bolojan a spus că prioritatea lui este organizarea corectă a alegerilor prezidențiale și că vrea un nou început pentru Administrația Prezidențială. El a încercat să alinieze Administrația Prezidențială cu politica guvernului, a Ministerului Apărării și a Ministerului de Externe, astfel încât România să acționeze unitar pe plan extern.

De asemenea, politicianul consideră important respectul față de cetățeni și menținerea neutralității instituției. El crede că sunt necesare consultări periodice cu partidele politice pentru a găsi poziții comune pe proiecte majore, chiar dacă există diferențe de opinie.

Conform lui, organizarea alegerilor prezidențiale este esențială pentru democrație și pentru stabilitatea instituțiilor statului. El promite să se asigure că alegerile vor fi corecte, transparente și că românii vor putea vota în deplină cunoștință de cauză. În plus, o parte din Palatul Cotroceni va fi deschisă publicului.

Ilie Bolojan a spus că statul român trebuie să prezinte dovezile legate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și că, dacă există informații publice, acestea ar trebui făcute cunoscute.

El a explicat că CCR a anulat alegerile pe baza unor date venite de la CSAT, care semnalau probleme de siguranță națională. Decizia a fost luată în mod constituțional, chiar dacă a fost una excepțională, și trebuie respectată. A subliniat că este important să organizăm viitoarele alegeri astfel încât asemenea situații să nu se mai repete.

A comparat democrația cu un organism cu imunitate scăzută, spunând că problemele din politica românească și lipsa de încredere în instituții o fac vulnerabilă la dezinformare, mai ales în mediul online. A insistat că aceasta este problema principală asupra căreia trebuie lucrat rațional.

Ilie Bolojan le recomandă reprezentanților României să fie mai rezervați în declarații, mai ales în această perioadă de negocieri de pace în Ucraina și de tensiuni între SUA și Europa. Declarația sa vine după ce ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, l-a criticat public pe Elon Musk, iar Marcel Ciolacu l-a avertizat că, dacă nu își coordonează declarațiile cu Guvernul, va fi înlăturat.

Declarațiile publice ale oficialilor pot afecta imaginea unui minister, a Guvernului sau chiar a țării, așa că este important ca cei cu funcții publice să fie atenți la ce spun, a explicat el. Dacă nu se poate face bine, măcar să se evite să se facă rău.

El consideră că România nu ar avea de câștigat dacă ar intra acum în conflicte publice și că cel mai important este să își susțină politicile naționale prin comunicare, dar fără dispute inutile.

Ilie Bolojan a declarat că a semnat, împreună cu consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, o solicitare către toate instituțiile pentru a primi informații suplimentare despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Până acum, doar Ministerul Public a trimis o informare scurtă despre existența unor dosare în lucru. Dacă vor apărea informații de interes public, acestea vor fi făcute cunoscute.

El a explicat că anularea alegerilor a fost o decizie a CCR, luată pe baza unor date primite de la CSAT, care semnalau probleme de siguranță națională. Acesta a subliniat că decizia a fost constituțională, chiar dacă a fost una excepțională, pe care nici el, nici cetățenii nu și-au dorit-o. Cu toate acestea, consideră că trebuie respectată și că România trebuie să găsească soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

„Am citit întregul proces-verbal al CSAT pentru a înțelege exact situația și am semnat, împreună cu domnul Diaconescu, o solicitare adresată tuturor instituțiilor, conform unui articol al acestei decizii, prin care cerem să fim informați cu privire la datele suplimentare pe care le au, dacă între timp au mai apărut anumite aspecte. Înțeleg că, cel puțin până acum, a sosit doar o înștiințare scurtă de la Ministerul Public, care menționează că există anumite dosare în lucru, fără a intra însă în detalii. Așteptăm și celelalte informații. Dacă vor fi elemente de natură publică, nu văd de ce nu le-am face publice.

Această anulare s-a făcut într-un cadru constituțional, deoarece CCR are această competență și a respectat dreptul constituțional. Decizia a fost luată pe baza datelor primite de la CSAT, care, constatând aspecte ce țin de siguranța națională, a informat Curtea Constituțională, iar această instituție, veghind la desfășurarea alegerilor prezidențiale, a luat hotărârea.

Acest lucru este un fapt împlinit, pe care trebuie să îl respectăm, deoarece toate deciziile CCR trebuie respectate – nu doar cele care ne convin sau nu. Cred că ceea ce trebuie să facem acum este să analizăm cum organizăm viitoarele alegeri prezidențiale, astfel încât asemenea situații să nu se mai repete.

Am evitat, pe cât posibil, și când am fost în administrație, să comentez o decizie judecătorească sau alta, pentru că acest lucru nu ne ajută.