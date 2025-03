Președintele interimar Ilie Bolojan a oferit, într-un interviu acordat Radio Europa FM, detalii relevante despre primele sale zile la Palatul Cotroceni, subliniind schimbările de atmosferă de la instituția prezidențială și contrastul față de regimul fostului președinte Klaus Iohannis.

Bolojan a mărturisit că angajații Cotroceniului erau „crispați” și săreau „în picioare” atunci când el trecea dintr-un birou în altul, semn al „sechelelor” lăsate de fostul regim. Acesta a explicat că a fost surprins de această reacție și a încercat să liniștească personalul, spunându-le: „Stați liniștiți.”

În discuția sa despre provocările întâmpinate la Cotroceni, Ilie Bolojan a subliniat importanța colaborării loiale între Președintele României și Guvern. Bolojan a explicat că, în România, Președintele nu dispune de puteri executive, cum au președinții din statele puternic centralizate, precum Franța sau Statele Unite ale Americii.

Potrivit spuselor sale, Bolojan a subliniat că singura modalitate prin care un președinte ar putea reuși ar fi să colaboreze loial cu Guvernul.

El a subliniat, de asemenea, că pentru ca România să fie respectată pe plan internațional, este esențial ca liderii să fie serioși și să își respecte angajamentele. A adăugat că, în absența unei colaborări eficiente între președinte și Guvern, există riscul ca țara să fie considerată fără importanță și că România nu va fi tratată cu seriozitate pe scena internațională.

Președintele interimar a vorbit și despre importanța unui Președinte care să fie perceput ca un lider responsabil și capabil, care să acționeze în mod previzibil.

În ceea ce privește tranziția sa la funcția de Președinte interimar, Bolojan a recunoscut la Europa FM că nu a avut o pregătire temeinică pentru acest rol. Totuși, a subliniat că s-a adaptat rapid la noile provocări, reușind să își formeze o echipă de consilieri capabili să răspundă nevoilor acestei funcții.

Președintele a menționat că a făcut eforturi pentru a se adapta rapid la noile circumstanțe și pentru a construi o echipă de consilieri competenți, capabili să răspundă provocărilor funcției sale.

În interviu, Ilie Bolojan a vorbit și despre lipsa unui contact cu fostul președinte Klaus Iohannis după ce acesta a părăsit Palatul Cotroceni. Bolojan a explicat că nu a mai avut niciun contact cu Klaus Iohannis după plecarea acestuia de la Cotroceni.

De asemenea, a subliniat că, în ciuda faptului că nu a avut un moment de ezitare, a ajuns, în noiembrie, președintele interimar al PNL, iar în decembrie a preluat funcția de președinte al Senatului, pentru ca, ulterior, să devină președinte interimar al României.

Bolojan a adăugat că, deși românii au așteptări mari de la președinți, fiind o funcție susținută prin votul popular, el consideră că, în cazul său, a fost ales pentru un alt tip de rol, nu pentru funcția supremă.

„Nu am avut un moment de track, dar în aceste patru luni de zile am ajuns în noiembrie președintele interimar al PNL, peste o lună am ajuns președintele Senatului și în următoarea lună, după demisia președintelui Iohannis, am ajuns să exercit această funcție. Nu pot să spun că n-am fost îngrijorat, pentru că a fost și este un domeniu nou pentru care nu am fost pregătit. Aici sunt alte subiecte, dar am încercat să mă adaptez din mers. Am încercat să îmi aduc o echipă cât mai bună de consilieri.

Uneori românii au așteptări foarte mari de la un președinte, pentru că îi dau votul, nu este cazul meu, eu am candidat doar la Senat, dar competențe lui sunt mult sub așteptările românilor. Președintele României nu este unul de tip Macron sau Trump, care sunt președinți de tip executivi și ca să poți să livrezi, să faci ceva, să onorezi această țară trebuie să colaborezi.

E obligatoriu ca președintele să colaboreze bine cu Guvernul. Dacă președintele României, indiferent cine este, nu colaborează bine cu Guvernul, ne batem joc de țara noastră. Ca să fii tratat serios de celelalte țări, să lupți pentru țara ta, trebuie să fii perceput ca un om serios, care îți respecți angajamentele, deci, o țară serioasă, o țară predictibilă și asta înseamnă să colaborezi.

M-a ajutat că niciodată n-am fost o persoană conflictuală în plan politic.”, a spus Ilie Bolojan, la Europa FM.