Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a spus că nu poate confirma dacă va candida sau nu la alegerile prezidențiale din 2024 din România.

„Mulțumesc pentru întrebare, dar am să răspund cum am răspuns și până acum și am să o spun la modul cel mai ferm, răspicat și onest. Atâta vreme cât sunt în această poziție foarte importantă la NATO, voi da 100% din atenția, energia și talentul meu acestei funcții. Este, cred, normal să te concentrezi pe munca importantă pe care o ai, pe încrederea pe care secretarul general mi-a dat-o și pe încrederea pe care națiunile aliate mi-au acordat-o. Acest lucru se va produce până în ultima zi a mandatului meu.”, a spus Mircea Geoană.

Mircea Geoană este dedicat funcției din NATO

Totodată, Mircea Geoană a spus că este dedicat funcției sale, până în ultima zi a mandatului său.

„Deci nu așteptați de la mine nicio decizie, niciun anunț, până când voi fi eliberat din această funcție. Când voi fi eliberat din această funcție? Când decide secretarul general. Deci, îți promit că facem un interviu a doua zi după terminarea mandatului la NATO și acolo, probabil că o să ne gândim la viitor.

Dacă va fi un viitor într-o direcție, în alta, există un viitor în față, sunt extrem de mândru să reprezint Alianța la acest nivel, am învățat foarte multe, dar am obligația de loialitate și onestitate față de organizația care mi-a dat această șansă imensă și voi respecta scopul până în ultima secundă a mandatului meu. După aceea, discuțiile pot să meargă în orice altă direcție.”, a mai spus Mircea Geoană, potrivit Euronews România.

Mircea Geoană ocupa, în luna martie, primul loc în încrederea românilor, alături de Nicolae Ciucă și Alexandru Rafila, cu o cotă de 34 de procente, conform unui sondaj comandat de PSD.

Klaus Iohannis ar putea fi noul Secretar General al NATO

Președintele României, Klaus Iohannis a susținut marți o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Președintele a afirmat marți că, dacă i s-ar face o propunere să devină secretarul general al NATO, ar evalua-o şi ar face un anunţ public pe această temă. I

Klaus Iohannis a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, dacă ar putea fi următorul secretar general al NATO.

„Dacă mi s-ar face o astfel de propunere, aş evalua-o foarte serios şi aş face o declaraţie publică”, a afirmat Iohannis.