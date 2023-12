Când este vorba de daruri pentru apropiații noștri, avem nevoie de inspirație cât cuprinde pentru a-i surprinde în mod plăcută!

Iată, mai jos, câteva sugestii pentru a-ți bucura familia și prietenii în această perioadă magică a anului:

Cadouri pentru o piele intens hidratată

Brr, temperaturile au scăzut de-a binelea și ai observat schimbările chiar pe tenul tău – pielea este mai uscată, mai sensibilă și se irită mai ușor. Nici pielea mâinilor sau a corpului nu este foarte hidratată și suplă, din cauza expunerii la frig și a aerului prea uscat din interiorul locuinței. În acest sezon, umiditatea din piele se evaporă mult mai repede.

Fii sigură că și prietena ta cea mai bună sau mama ta s-ar bucura să primească un kit de produse cu rol hidratant pentru ten și piele. Gama Gerovital H3 Derma+ de la Farmec este dedicată îngrijirii speciale a pielii și conține ingrediente cu rol de calmare sau de accelerare a procesului de vindecare a anumitor afecțiuni ale pielii.

Crema Anticuperozică Hidratantă SPF 10 calmează iritațiile și senzațiile dezagreabile, reface bariera cutanată de protecție a pielii, în timp ce pigmentul ușor verde camuflează perfect roșeața.

Crema de Corp pentru Piele Uscată are rol de protecție, regenerare și revitalizare e pielii foarte uscate, iar datorită formulei intens hidratante, emoliază și reface bariera hidro lipidică. Mai mult, în magazinele de Farmec și Gerovital te poți bucura de o promoție valabilă în luna decembrie la întreaga gamă Derma+, unde la două produse achiziționate din această gamă, vei primi cadou o apă micelară din aceeași gamă.

Cadouri menite să susțină pielea cu ingrediente active

Fii sigură că un cadou care include câteva produse de skincare, formulate cu concentrații mari de ingrediente active și foarte benefice pentru ten, este o bucurie pentru orice doamnă sau domnișoară. În plus, și kitul tău de îngrijire al tenului poate fi upgradat cu câteva noutăți din gama Must Have de la Farmec.

Serul Antirid și Fermitate 10% Peptide „lucrează” la elasticitatea pielii și la diminuarea ridurilor, oferind acel aspect de piele netedă, și regenerată. Într-un cuvânt – sănătoasă. Sorbetul-Cremă Booster Hidratare cu 2% Niacinamidă conferă luminozitate pielii și îmbunătățește în timp aspectul porilor dilatați. Folosită după serul antirid cu 10% peptide, ajută la îmbunătățirea aspectului petelor hiperpigmentare și reglează excesul de sebum.

Cu Serul Peeling 10% AHA exfoliezi blând tenul și diminuezi petele vizibile, însă atenție: folosește neapărat un produs cu factor ridicat de protecție solară, pentru a fi sigură că tenul rămâne strălucitor și sănătos.

Cadouri care să susțină longevitatea pielii

Atunci când cauți un cadou absolut special, ales cu grijă pentru cineva rafinat (cu vârsta între 25-55 de ani), vei surprinde plăcut cu produse din gama Gerovital Luxury de la Farmec. Alege din cele 15 produse revoluționare, cu formule concentrate, rol în întârzierea procesului de îmbătrânire celulară și neutralizarea efectelor generate de stresul fizic și emoțional.

Crema Activator de Tinerețe pentru noapte, Crema gel Anticearcăn și Serul de Redefinire Tonus sunt, de exemplu, un trio ideal pentru a ajuta orice piele să capete un aspect mai ferm și un scut mai puternic contra ridării premature.

În plus, Farmec pune la dispoziție serviciul de împachetare a cadourilor, disponibil în toate magazinele Farmec și Gerovital, așadar optează pentru un cadou ambalat splendid – va face diferența în ochii persoanei dragi!

Cadouri potrivite pentru o rutină de îngrijire bazată pe dermatocosmetice

Această recomandare se aplică în orice sezon, indiferent de temperaturile cu care ne confruntăm – până la urmă, tenul și pielea, în general, au nevoie de atenție adaptată în toate anotimpurile. În gama de dermatocosmetice premium Gerovital H3 Derma+ Premium Care de la Farmec descoperi 10 produse care conțin concentrații mărite de principii active de ultimă generație, cu acțiune sinergică.

Gelul Depigmentare Premium Care conține resveratrol, un antioxidant minunat cu efect depigmentant, iar Crema Oxigenare și Hidratare Premium Care este perfectă pentru tenurile deshidratate și devitalizate, din cauza frigului și a vântului. Amplifică hidratarea și adaugă în rutina ta de îngrijire Crema Lift Intens Premium Care, cu rol în îmbunătățirea fermității și elasticității tenului.

De sărbători, surprinde-i plăcut pe cei apropiați cu un card cadou

O alternativă inspirată la researchul pentru darul perfect pot fi cardurile cadou. Farmec a lansat cardurile cadou cu valori de 50, 100 sau 200 de lei și pot fi achiziționate și utilizate în orice magazin Farmec și Gerovital din toată țara, fiind disponibile pe tot parcursul anului, pentru pentru toate cele peste 30 de game și sutele de produse din portofoliul extins al companiei.

Astfel, cu un card cadou oferi persoanei respective șansa să își aleagă mixul perfect de produse de îngrijire, orientate la fix pe cerințele și nevoile pielii sale și a tipului său de păr. Cea mai darnică perioadă din an este la un pas distanță – oferă și pregătește-te să primești!