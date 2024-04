„Lansăm BHB AVENUE ca o investiție strategică pentru grupul nostru de firme, deoarece cunoaștem potențialul de dezvoltare al zonei Fabrica de Glucoză. Credem că va deveni Noul Downtown. Aici deținem deja 2 terenuri cu autorizație pentru realizarea a peste 500 apartamente.

Ca brand, BHB Properties se adresează unui public foarte bine informat, care cunoaște bine piața imobiliară din România și care își dorește noi standarde în dezvoltarea imobiliară. Cu proiectul nostru, BHB AVENUE de pe Șoseaua Fabrica de Glucoză, dorim să ne afirmăm această poziționare.

În ultimele 12 luni am lucrat ca să definitivăm conceptul. Avem o abordare axată pe produs și apoi pe marketing. Astfel vom livra un proiect la standarde înalte din punct de vedere al calității, al tehnologiilor utilizate, finisajelor folosite și al design-ului ales. Pentru noi, BHB AVENUE de pe Șoseaua Fabrica de Glucoză reprezintă cartea de vizită cu care ne prezentăm în fața clienților și partenerilor noștri.

Pentru aceasta ne-am asumat o investiție considerabilă în facilități (sală de fitness, piscină, terasă urbană, lobby), finisaje și tehnologii premium. De exemplu, toate usile din proiect sunt de tip Filomuro. Am placat cu lastre ceramice de 3m inalțime atât ușile de intrare în apartamente cât și un perete din fiecare baie. Aerul condiționat este de la Daikin și este încastrat în tavane, parchetul este de tip Chevron Franțuzesc, iar placările ceramice din băi sunt de 60×60 cm și 120×60 cm. Un apartament cu 2 camere are peste 25 de prize și întrerupătoare Bticino Living Now, unele cu porturi USB și HDMI și peste 15m de banda led și 15 spoturi.” A transmis Ibrahim Bahbahani.

Viziunea BHB Properties este susținută și de Andrei Tulbure, Sales & Marketing Director, care a integrat în strategia de vânzări și marketing principii bazate pe transparență, inovație și performanță.

„Credem că odată cu creșterea nivelului de trai, atenția pe care cumpărătorii o acordă procesului de achiziție și felul în care aceștia iau decizia de cumpărare, se schimbă. Vrem să îi susținem pe cei mai exigenți dintre cumpărători și să le punem la dispoziție toate informațiile de care au nevoie în procesul de decizie. De aceea folosim instrumente precum randări de calitate, animații video și tehnologii 3D care ajută un potențial cumpărător să înțeleagă propunerea noastră. Totodată, prin abordarea transparentă, le dăm acces la tot ecosistemul pe care l-am creat, de la proiectare la finisaje. Astfel, parteneriatele noastre sunt publice și am lucrat doar cu firme cu reputație bună.”

