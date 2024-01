Iarna aduce temperaturi de până la -18 grade Celsius

Iarna năprasnică a pus stăpânire pe România, aducând temperaturi extreme, de până la -18 grade Celsius în primul episod al unei ierni serioase din România. Astăzi, 22 ianuarie, au fost înregistrate cele mai mici temperaturi ale acestui sezon rece, marcând diferențe semnificative față de condițiile meteorologice de săptămâna trecută.

Ultimii ani cu ierni blânde i-au obișnuit pe oameni cu temperaturi ce oscilează în jurul pragului de îngheț. Cu toate acestea, în această perioadă, termometrele au înregistrat, în unele zone, temperaturi de până la minus 18 grade Celsius. Aceasta este o schimbare semnificativă față de condițiile cu care eram obișnuiți.

Locuitorii din Capitală nu au avut parte de bucurie în această situație. Unii dintre ei au fost nevoiți să găsească alternative pentru a ajunge la locul de muncă. S-a întâmplat deoarece şinele de tramvai s-au fisurat din cauza temperaturilor extrem de scăzute.

Traficul în centrul Capitalei a fost blocat timp de mai bine de o oră din cauza problemelor cauzate de vremea extrem de rece. La Constanţa, frigul a generat un spectacol fascinant pe malul mării.

Datorită diferențelor semnificative de temperatură dintre aer și apă, Marea Neagră părea să fiarbă. Ea a oferit un spectacol numit de localnici „fierberea mării”.

Acest fenomen are loc în fiecare an și coincide cu venirea anotimpului rece, potrivit Antena 3.

Cum va fi vremea în următoarea perioadă

Conform prognozelor meteorologice, în zilele următoare ne așteptăm la precipitații sub formă de ploi sau ninsori în majoritatea zonelor. În plus, temperaturile vor persista sub pragul de ger.

Mâine se anunță o zi deosebit de rece, cu temperaturi record, în special în sud, unde se vor menține sub zero și în timpul zilei, cu maxime între -5 și -3 grade Celsius. Miercuri, temperaturile vor deveni pozitive în toate regiunile. Această tendință termică se va păstra până la finalul săptămânii.

Mâine, în București, frigul va persista, iar apoi se prevede o ușoară creștere a temperaturilor. Cu toate acestea, nopțile vor oscila între valori puțin peste zero în noaptea de miercuri spre joi, urmând ca apoi să revină la temperaturi negative până la finalul săptămânii.

După data de 24 ianuarie, probabilitatea de precipitații va crește în majoritatea regiunilor. În Banat, intervalul cuprins între 22 și 26 ianuarie se va remarca prin schimbări semnificative ale temperaturilor diurne de la o zi la alta, cu medii ale maximelor situate între 3 și 9 grade Celsius. Ziua cea mai rece în acest interval este prognozată pentru 23 ianuarie.

După ziua de 26 ianuarie, se prognozează că media temperaturilor maxime regionale va rămâne în jurul valorii de 6 grade Celsius până la data de 29 ianuarie. Ulterior, variabilitatea zilnică a temperaturilor va deveni nesemnificativă, stabilizându-se la o medie a maximelor cuprinsă între 8 și 9 grade Celsius.