“Sevilla insistă pentru transferul lui Ianis Hagi”. Acest anunț a fost făcut de spaniolii de la Fichajes. Mijlocaşul român este urmărit de mai mult timp de directorul sportiv al andaluzilor, Monchi, mai scrie sursa menționată, conform digisport

Întărirea compartimentului median este una dintre obsesiile lui Julen Lopetegui pentru sezonul viitor la Sevilla, iar directorul sportiv Monchi a fost mandatat să găsească soluţii. Numele lui Ianis Hagi este auzit tot mai des în birourile clubului spaniol, scriu cei de la Fichajes, care anunţă că “fiul legendarului Gheorghe Hagi a avut evoluţii excelente în acest sezon în tricoul scoțienilor de la Rangers, sub comanda lui Steven Gerrard”.

Ianis Hagi se afla deja pe “radarul” celor de la Sevilla. Acum, gruparea andaluză s-a decis să-l transfere în vară, pentru a-şi întâri linia de mijloc. Julen Lopetegui plănuieşte să facă din echipa sa una dintre cele mai puternice formaţii din Europa în anii următori, iar Ianis Hagi este una dintre ţinte, mai scriu spaniolii.

Hagi, 7 goluri şi 12 pase decisive

“După un start al carierei care nu a fost constant, Ianis Hagi şi-a găsit stabilitatea în acest sezon, în care a reuşit 7 goluri şi 12 pase decisive în cele 42 de meciuri jucate în tricoul lui Rangers. Aceste cifre reprezintă biletele lui Ianis Hagi pentru La Liga, acolo unde ar putea evolua în sezonul viitor, la Sevilla. Deşi are jucători precum Papu Gomez sau Oliver Torres pe acelaşi post, clubul de pe Ramon Sanchez Pizjuan ţinteşte transferuri de marcă pentru sezonul viitor, iar Ianis Hagi este una dintre ţinte.”, mai notează sursa citată.

Sevilla ocupă locul 4 în La Liga. Cu toate acestea, doar 3 puncte o mai desparte de liderul Atletico Madrid. În plus, are şanse reale la titlu în acest sezon. Trupa lui Julen Lopetegui are 70 de puncte, în timp ce Real Madrid şi FC Barcelona au câte 71. Atleti conduce ierarhia, cu 73 de puncte, cu 5 etape rămase de disputat.

Ianis Hagi a semnat în vara trecută cu Rangers, care i-a plătit lui Genk 3,5 milioane de euro. El are o cotă de piaţă de 6 milioane de euro, conform site-ului de specialitate transfermarkt.com.