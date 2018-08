Hyundai reîncepe ofensiva SUV

La începutul lunii iulie, şoselele pline de farmec al Cataloniei au oferit terenul propice de „joacă” pentru noua linie de SUV-uri a coreenilor de la Hyundai. De la varianta diesel a micului crossover Kona până la compactul Tucson şi mai departe către imperialul Santa Fe, familia de vehicule „sport-utility” dezvoltată în întregime pe bătrânul continent, având clientul european ca ţintă predilectă, şi-a dezvăluit cele mai noi atuuri.

Pentru cel mai mic dintre SUV-urile Hyundai, Kona, inginerii Hyundai au pregătit o dezvoltare a gamei de propulsoare promisă încă din momentul lansării. Astfel, din această vară, modelul de clasă B poate fi achiziţionat cu un turbodiesel cu patru cilindri, de 1.6 litri, în două variante de putere - 115 CP şi 136 CP. Dacă prima poate fi comandată doar cu tracţiune faţă şi cutie de viteze manuală cu şase trepte, cea de-a doua oferă doritorilor posibilitatea de a opta pentru traţiune integrală şi cutie de viteze automată, cu şapte trepte şi dublu ambreiaj. Deşi comportamentul rutier al versiunii de top este încântător, forţa şi agilitatea garantând călătorii plăcute, utilitatea tracţiunii integrale este discutabilă având în vedere garda la sol redusă şi ampatamentul destul de mare. În privinţa confortului interior şi a echipamentelor, Kona surprinde printr-o listă de dotări disponibilă de obicei în segmentele superioare. Astfel, la bord pot fi descoperite sisteme precum Head-Up Display (HUD), o premieră pentru Hyundai, navigaţie cu ecran de 8 inci care include camera video pentru marşarier, conectivitate prin Bluetooth, Apple Car Play, Android Auto şi chiar suport pentru încărcare wireless prin inducţie a telefonului inteligent. Alături de variantele alimentate cu benzină şi, mai ales, de cea electrică, noul Kona diesel reprezintă o demonstraţei de forţă a Hyundai în segmentul SUV-urilor mici.

Tucson trece la „mild hybrid”

Cel mai vândut model Hyundai pe piaţa europeană, cu peste 390.000 de unităţi comercializate de la lansarea din 2015, SUV-ul compact Tucson a ajuns la maturitate. Pe lângă un design exterior care acum este perfect pliat pe întreaga gamă a producătorului coreean, vehiculul se laudă cu o gamă de motoare care include o premieră absolută pentru marcă. Pentru prima dată un model Hyundai este propulsat de un sistem „mild hybrid” de 48V care reduce semnificativ consumul de carburant şi emisiile poluante. În timpul testului realizat de Capital, acesta s-a dovedit vivace şi neaşteptat de silenţios, iar confortul de la bordul maşinii a evoluat mult faţă de varianta anterioară a SUV-ului. Ca şi micul Kona, noul Tucson are în dotare sisteme variate de conectivitate, posesorul având posibilitatea de a opta pentru dotări de confort, precum sistemul de sunet Krell, încărcătorul wireless pentru telefoane mobile, ecranul de 7 inci, compatibil cu Apple CarPlay, Android Auto si Bluetooth sau un sistem de navigaţie cu hărţi 3D cu ecran de 8 inci. Vehiculul are şi o mulţime de sisteme de siguranţă şi asistenţă grupate în Hyundai SmartSense. Printre acestea se numără cele de evitare a unei eventuale coliziuni frontale (FCA) sau de ajutor pentru menţinerea benzii de rulare (LKA), iar ca noutăţi absolute pot fi menţionate echipamentele care detectează semnele de oboseală ale şoferului (DAW) sau camerele video perimetrale (VSM). Mai mult chiar, noul Tucson are în dotare pilot automat inteligent cu funcţie start/stop.

Cel mai mare SUV din gama Hyundai, elegantul Santa Fe, a beneficiat şi el de o modernizare la nivel de design şi tehnologie. Pe lângă o parte frontală cu grilă de tip cascadă menită să sublinieze aparteneţa la familia de SUV-uri a producătorului coreean, modelul de clasă D este echipat cu un sistem de tracţiune integrală botezat HTRAC, care include o distribuţie electronică variabilă a cuplului în funcţie de viteza autovehiculului şi de aderenţa fiecărei roţi. Noul motor diesel de 2 litri este disponibil în două variante - 150 CP şi 185 CP, iar cel de 2.2 litri CRDi dezvoltă 200 CP. În plus, clienţii care preferă motoarele alimentate cu benzină pot opta pentru propulsorul Theta II de 2.4 litri care dezvoltă 185 CP şi are un cuplu de 241 Nm. Pe lângă dotările existente şi pe Tucson, noul Santa Fe oferă un Head-Up Display de mari dimensiuni, extrem de util dar, mai ales, pachetul Hyundai SmartSense care include în acest caz Rear Occupant Alert şi Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, sistem care, la cuplarea marşarierului, alertează conducătorul auto în legatură cu apropierea unui vehicul din spate şi actionează automat frâna. În afara sistemelor menţionate, detaliile tehnice ale celui mai mare SUV din gama Hyundai includ o mulţime de echipamente de siguranţă, comandă şi control care au rolul de a poziţiona maşina cât mai sus în lupăta cu concurenţii din segment.

