Huawei Mate Xs este considerat cel mai performant dispozitiv HUAWEI și este disponibil pe piață la prețul recomandat de 10.999 lei.

Noul telefon pliabil dispune de Kirin 990 5G SoC și un design îmbunătățit Falcon Wing, oferind o performanță inegalabilă și o experiență de utilizare completă. Datorită ecranului pliabil, Huawei Mate Xs unește experiențele de smartphone și tabletă, oferind utilizatorilor posibilitatea de a-l folosi pliat sau deschis, în funcție de nevoi. În plus, datorită funcționalității Multi-Windows, utilizatorii se pot bucura de mai multe activități simultan și pot comuta rapid aplicațiile din mod extins în mod standard, prin simpla pliere a telefonului.

„Huawei Mate X a fost prima incursiune HUAWEI în categoria pliabilă și este și cel care a stabilit standardul pentru industrie.” declară Richard Yu, CEO Huawei Consumer Business Group. „Huawei Mate Xs reprezintă o versiune îmbunătățită a predecesorului său, cu o conectivitate și mai puternică și experiențe de utilizare integrate. Viitorul este aici, alături de cel mai rapid smartphone 5G din lume.”, continuă acesta.

Display FullView: Experiență de vizionare fără margini

Huawei Mate Xs este dotat cu un ecran FullView de 8 inci, care oferă utilizatorilor o experiență de vizionare completă. Huawei Mate Xs păstrează design-ul unic Falcon Wing al predecesorului său, Huawei Mate X, care cuprinde peste 100 de piese integrate armonios. Mecanismul pliabil le permite utilizatorilor să comute între modurile tabletă și smartphone.

Fabricată dintr-un metal lichid pe bază de zirconiu, balamaua este foarte rezistentă, facilitând o pliere completă de 180 de grade.

Huawei Mate Xs este echipat cu un ecran flexibil, dotat cu o structură inovatoare de strat dublu de poliamidă. Panoul pliabil are la bază o tehnică HUAWEI care unește cele două straturi de polimiadă de calitate aerospațială cu un adeziv optic. Acest material permite afișajului să reproducă o calitate excelentă a imaginii, să ofere o saturație echilibrată și un grad potrivit de luminozitate, păstrând, totodată, un grad ridicat de durabilitate.

Atunci când este pliat, Huawei Mate Xs este un smartphone puternic cu ecran dual: un ecran principal de 6,6 inci și un ecran secundar de 6,38 inci. Nepliat, smartphone-ul devine o tabletă de 8 inci care oferă o experiență de vizionare fără margini. Modul tabletă este ideal atât pentru activitățile profesionale ale utilizatorilor, cât și pentru cele de relaxare, precum sesiunile de gaming.

Huawei Mate Xs este echipat cu sistemul de răcire Flying Fish Fin Cooling, special proiectat pentru categoria pliabilă. Acest sistem unic de răcire utilizează grafen flexibil și fisuri microscopice, care îi permit să se plieze împreună cu dispozitivul și să acopere întreaga suprafață, pentru o răcire uniformă și eficientă.

Design-ul compact și pliabil al Huawei Mate Xs integrează un sistem de antene 5G personalizat. În procesul de proiectare a produsului, HUAWEI și-a valorificat punctul forte în materie de antene RF și comunicare 5G pentru a efectua o serie de teste privind forma antenei și poziția de instalare. În cele din urmă, soluția optimă permite Huawei Mate Xs să suporte mai multe benzi de frecvență 5G, asigurându-se că transmisia de semnal 5G este puternică, lină și stabilă.

Kirin 990 5G: Mai puternic ca niciodată

Alimentat de Kirin 990 5G, Huawei Mate Xs beneficiază de forța completă a celui mai avansat chipset HUAWEI. SoC include un procesor octa-core, care cuprinde două nuclee personalizate supra-dimensionate Cortex-A76, două nuclee Cortex-A76 personalizate mari și patru nuclee mici Cortex-A55, care funcționează cu o viteză de până la 2,86GHz.

Procesarea grafică este gestionată de GPU Mali-G76 cu 16 nuclee, cel mai puternic GPU de pe telefoanele HUAWEI, în timp ce solicitările AI sunt suportate de un NPU construit pe arhitectura Da Vinci a HUAWEI.

Kirin 990 5G SoC include un modem integrat 5G, care îi permite să furnizeze simultan performanțe puternice și conectivitate 5G cu o eficiență mai bună și o putere mai mică de căldură. Procesorul suportă 2G, 3G, 4G, 5G NSA și SA. SoC suportă spectrul complet 5G și 5G + 4G Dual SIM Dual Standby, pentru călătorii sigure și fără griji.

Ca o continuare a misiunii HUAWEI de a oferi cele mai performante experiențe de fotografie mobilă, Huawei Mate Xs este dotat cu sistem de camere performant. Dispus într-un tablou vertical de-a lungul barei laterale, sistemul de cameră cvadruplă SuperSensing Leica Quad Camera dispune de o cameră principală de 40 MP (unghi larg, cu deschidere f/1.8), o cameră cu unghi ultra-larg de 16 MP (diafragmă f/2.2), o cameră teleobiectiv de 8 MP (diafragmă f/2.4) și o cameră 3D cu detectarea profunzimii. Acesta suportă super stabilizare de imagine AIS și OIS, capabilități de zoom hibrid 30x, precum și ISO maxim de 204800 – toate aceste funcții sunt concepute pentru a satisface nevoile utilizatorilor de fotografie mobilă în mai multe scenarii.

Huawei Mate Xs integrează în mod inovator camerele frontale și pe cele dispuse pe spatele telefonlui, pentru a completa design-ul pliabil, asigurându-se că utilizatorul poate profita de cele patru obiective în timpul fotografierii și introducând o nouă modalitate de realizare a selfie-urilor. Cu modul inteligent de fotografiere în oglindă, fotograful și modelul pot previzualiza imaginile în timp real, permițând schimbarea compoziției sau a expresiilor faciale pentru o imagine perfectă.

Inovație în activitățile multitasking

Huawei Mate Xs este creat pentru a accesa toate scenariile, iar capabilitățile sale de multitasking permit mai multe operațiuni simultan. Huawei Mate Xs poate fi transformat într-o „pânză digitală” mai mare, datorită faptului că pliul prezintă un fermoar fizic care poate fi deconectat în voie cu ajutorul unui buton situat pe bara laterală. Această funcție oferă mai mult spațiu, pentru ca utilizatorii să își poată personaliza experiența de utilizare.

Telefonul pliabil prezintă funcția Multi-Window, care permite afișarea simultană a două aplicații și interacțiunea utilizatorului între acestea. Textul, imaginile și documentele pot fi transferate la fel de ușor ca glisarea și eliminarea conținutului dintr-o aplicație în cealaltă.

Un dock situat în partea de jos a ecranului oferă un spațiu în care utilizatorii pot lansa rapid aplicații. Atunci când două aplicații sunt deschise concomitent, utilizatorii o pot lansa pe a treia folosind funcția Floating Window, care poate fi utilizată pentru activități de scurtă durată, precum răspunsul la mesajele text fără a ieși din aplicațiile curente.

Huawei Mate Xs rulează pe EMUI10.0.1, un sistem de operare bazat pe sistemul de operare Android Open Source. Nu numai că îmbină performanța sporită cu securitatea îmbunătățită, ci acceptă și funcția Multi-screen Collaboration, o funcție ce sparge barierele dintre sistemele Windows și Android la nivel de bază. Cu această caracteristică revoluționară, utilizatorii pot transfera cu ușurință fișiere între Huawei Mate Xs și un laptop din seria Huawei MateBook D, precum și să controleze două sisteme de pe un singur ecran.

Huawei Mate Xs vine cu magazinul de aplicații App Gallery preinstalat

Huawei Mate Xs este lansat cu magazinul de aplicații App Gallery preinstalat, pentru accesul rapid al utilizatorilor către aplicațiile preferate.

În total, App Gallery conține 300 de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale. Aplicația vine cu securitate și protecție completă, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului și procesul de revizuire în patru pași pentru operarea securizată a aplicației. Toate aplicațiile trec printr-un test strict de verificare pentru a proteja aplicațiile dezvoltatorilor împotriva activităților periculoase. Aceasta dispune de un sistem de evaluare a vârstei pentru a crea un mediu sigur pentru copii, eliminând aplicațiile care nu sunt potrivite pentru vârsta lor.

HUAWEI App Gallery se bucură de un suport crescut din partea dezvoltatorilor locali. Printre acestea, se numără aplicații importante din zona de banking: Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD, urmând ca în viitorul apropiat să se alăture ING și alți parteneri din sectorul financiar, precum 24Pay. App Gallery conține și aplicații importante din zona de știri și divertisment, precum Cinemagia, Ziare.com, Știrile PRO TV, Digi 24, Biziday, Antena Play, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online. De asemenea, în platformă sunt disponibile și numeroase aplicații dedicate shopping-ului, precum Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman, Carzz.ro, Jobzz.ro sau Okazii.ro, dar și aplicații utilitare, printre care eJobs, BitDefender, Star Taxi, 7Card, Virtual Cards, Femyo sau WorldClass. Aplicațiile operatorilor locali sunt și ele disponibile în App Gallery: My Orange Romania, My Account Telekom, urmând să se alăture în curând și My Vodafone Romania.

HUAWEI App Gallery acordă o atenție sporită și zonei de educație, astfel că platforma oferă consumatorilor aplicații locale care au devenit cunoscute și utilizate și la nivel global. Printre acestea, se numără aplicațiile de învățare a limbilor străine precum Learn English, French, German sau Japanese, dezvoltate de Meta Language Pro.

Aplicația Phone Clone, transfer de date în 5 pași simpli de pe vechiul telefon

Aplicația Phone Clone, disponibilă pe Huawei P40 Series, permite personalizarea noului telefon achiziționat cu ușurință prin migrarea resurselor din vechiul telefon, folosind transferul super-rapid cu viteze de până la 1 GB pe minut. Procesul poate fi realizat foarte ușor, indiferent de sistemele de operare (iOS sau Android), atât pe smartphone-ul nou, cât și pe cel vechi.

Pentru a începe procesul de transfer de date, utilizatorul trebuie să descarce sau să deschidă Phone Clone pe ambele dispozitive, dacă acesta este deja instalat. Toate smartphone-urile Huawei noi vin cu aplicația Phone Clone preinstalată. Pentru a descărca aplicația, acesta trebuie să intre în magazinele de aplicații disponibil în telefon. Pentru modelele Huawei, aplicația este disponibilă și în magazinul HUAWEI App Gallery.

Ulterior, pașii care trebuie să fie urmați de utilizator sunt:

Să deschidă aplicația Phone Clone și să atingă „Acesta este noul telefon”.

Să acceseze aplicația Phone Clone de pe telefonul vechi (poate fi găsită pe alte platforme de distribuție de aplicații) și să apese „Acesta este telefonul vechi”.

Să conecteze cele două telefoane folosind telefonul vechi pentru a scana codul QR afișat pe noul telefon.

Să colecteze datele pe care dorește să le transfere de pe telefonul vechi pe cel nou. Phone Clone permite utilizatorilor să selecteze ce aplicații și ce date doresc să transfere pe noul telefon, în loc să copieze întregul dispozitiv. Acest lucru nu numai că economisește timp, dar reduce și spațiul folosit.

Să aștepte finalizarea transferului, urmând ca noul dispozitiv să fie deja customizat.

Produsele și serviciile HUAWEI sunt disponibile în peste 170 de țări, deservind mai mult de o treime din populația lumii. Compania deține 14 centre R&D în țări precum Statele Unite ale Americii, Germania, Suedia, Rusia, India și China.

HUAWEI Consumer BG este una din cele 3 filiale ale companiei și include telefoane inteligente, computere și tablete, dispozitive purtabile și servicii cloud, etc. Cu peste 32 de ani de expertiză în domeniul telecomunicațiilor, HUAWEI oferă tehnologii inovatoare pentru consumatorii de pretutindeni.