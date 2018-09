Hoverboard - avantaje, mic istoric, caracteristici si componente (P)

Hoverboard -urile, numite adesea si scutere self-balacing, reprezinta o metoda interactiva de distractie si deplasare. Sunt alcatuite din doua roti motorizate care sunt conectate cu o pereche de placute articulate, pe care utilizatorul isi aseaza ambele picioare. Acesta poate controla viteza hoverboard-ului sprijinindu-se inainte sau inapoi si schimband directia prin miscarile fine ale picioarelor.

Hoverboard original - mic istoric

H overboard-ul a fost inventat in anul 2013 si imediat a devenit subiect fierbinte in ceea ce priveste drepturile de autor. Fabricarea lui a inceput in China, iar in 2014 primele modele au luat foc din cauza supraincalzirii bateriei.

In 2013, primele hoverboard-uri au fost concepute de catre omul de afaceri american Shane Chan. In mai 2013, acesta a lansat campania de colectare de fonduri de tip kick-starter. Compania chineza Chic Robotics a lansat primul hoverboard "Smart S1" in luna august 2014 in cadrul show-ului Canton Fair Trade. La scurt timp dupa lansare, acest dispozitiv a inceput sa se bucure de o popularitate uimitoare in tarile din Occident. Initial, o multime de celebritati ca Justin Bieber si Jamie Foxx au agreat acest echipament si au fost surprinse utilizandu-l.

Pana in 2015, regiunea Shenzhen din China a devenit locul principal de fabricare pentru hoverboard-uri. Lasand deoparte popularitatea hoverboard-urilor, in China au existat mai multe probleme referitoare la drepturile de autor reclamate de catre Chen. In acelasi timp au aparut si numeroase contestatii referioare la defectele de fabricatie ale modelelelor distribuite.

Termenul de "hoverboard electric"

Hoverboard este termenul folosit pentru a defini scuterele self-balancing (de auto echilibrare/ self balancing). Brandul comercial Hoverboard a fost inregistrat in anul 1996. Cu toate acestea, primul termen folosit pentru a descrie scuterele Hoverboard sau self-balancing era "skateboard" - asemenea dispozitivului care pluteste deasupra solului din romanul science fiction al lui MK Joseph din 1967. Din punct de vedere comercial, hoverboard-urile sunt recunoscute ca "scutere cu roti". Mai tarziu au fost folositi si alti termeni pentru descrierea acestui dispozitiv de deplasare - de exemplu "scuter electric de auto-echilibrare" sau segway.

Scooter electric (hoverboard) FreeWheel Junior, 6.5", Autonomie 20 km, 12 kmh motor, Graffiti Skull (Alb/Negru)

Cine a inventat Hoverboard electric?

Una din teorii spune ca omul de afaceri Shane Chan in varsta de 59 de ani a inventat hoverboard-ul. El a crescut in China, dupa care a plecat in SUA in anul 1986. S-a stabilit la Washington si inainte de a-si dezvolta propria afacere cu hoverboard-uri, a lucrat ca designer de instrumente stiintifice pana in anul 2011. Ulterior a creat Hovertrax si a conceput versiunile sale de hoverboard. Inventiile sale au fost comercializate de alte companii, care au introdus unele elemente imbunatatite.

Chan a folosit hoverboard-urile si pentru deplasare in interior. In plus, el si-a dat seama ca utilizatorul s-ar putea bucura de mai multa siguranta daca dispozitivul ar avea doua zone separate de asezare a picioarelor. In anul 2010 Chan a inventat solowheel, iar mai tarziu a investit in hovertrax. Este uimitor faptul ca 7 inventii ale lui Chan au fost pur si simplu copiate de catre alte companii comerciale.

Hoverboard electric - caracteristici ale unui device foarte iscusit

Exista un pachet de caracteristici principale care definesc un hoverboard si pe care ar trebui sa le luati in cosiderare atunci cand v-ati decis sa deveniti un potential cumparator si utilizator al acestui vehicul electric plutitor. Sa incepem cu elementele de baza:

1. Dimensiune. Ne referim la dimensiunea totala a Hoverboard-ului. Important este sa nu alegeti un model prea ingust sau prea lat pentru statura dumneavoastra. Cel mai bun hoverboard este cel pe care stati intr-o pozitie naturala si confortabila. Poate fi hoverboard koowheel s36 gold chrome sau hoverboard airmotion h1 white graffiti, hoverboard koowheel s36 gold sau robstep robin m1.

2. Greutate. Hoverboard-urile de pe piata au greutate diferita in functie de tipul bateriei si de materialul utilizat in procesul lor de fabricatie. Ca utilizator este important sa te bucuri de un exemplar destul de usor. Astfel, il veti putea transporta usor in masina si la plimbare.

Scooter electric (hoverboard) Razor Hovertrax 2.0 (Alb) cantareste 12.2 kg

Scooter electric (hoverboard) Freewheel F1 Complete (Graffiti mov) + Husa Cadou (Multicolor) are 10 kg

Scooter electric (hoverboard) Myria MY7002, Geanta inclusa (Albastru) are 9.8 kg

iar Scooter electric (hoverboard) Hama 109864, Roti 8", Autonomie 15km, Viteza 30km/h (Negru) are 18 kg.

3. Viteza. In general viteza cu care se deplaseaza un hoverboard obisnuit este de aproximativ 8 - 16 km/ h. Desigur exista si exceptii care depasesc cu usurinta acest prag. Este important sa includeti viteza pe lista caracteristicilor definitorii in achizitionarea si utilizarea unui hoverboard pentru ca n model mai rapid inseamna automat un plus de distractie, emotie si adrenalina.

Scooter electric (hoverboard) Freewheel Junior 5949023218045 (Multicolor) are o Viteza maxima de rulare (Km/h) de 12 km/h

Scooter electric (hoverboard) Myria MY7002, Viteza maxima 15 Km/h, Autonomie 20 Km, Motor 2 x 350 W, Geanta inclusa (Rosu) atinge 15 Km/h

in timp ce modelul Scooter electric (hoverboard) Hama 109864, Roti 8", Autonomie 15 km Viteza 30km/h (Negru) se poate lauda cu o viteza de 30 km / h

4. Nivelul de inclinatie - se masoara in grade. De fapt, cu cat nivelul este mai abrupt, cu atat utilizatorul poate urca fara sa piarda din putere. Ar trebui sa va faceti o idee asupra acestui parametru, pentru ca ulterior urcarea sa nu vi se para un lucru dificil de realizat in timpul deplasarii.

De exemplu: Scooter electric Freewheel Junior 5949023216942 (Albastru) are un grad de inclinatie de 15 grade

in timp ce Pachet Scooter electric (hoverboard) MonkeyBoard Original MK-52 Grafitti New, 6.5 inch roti baterie ok, telecomanda wireless, bluetooth hoverboard lumini de zi/ noapte, geanta cadou, led-uri, boxa incorporata, 700 W + Hoverkart (Multicolor) ajunge la un nivel de inclinatie de 45 de grade.

5. Durata de viata a bateriei. Inainte de a comanda un hoverboard ar trebui sa verificati cat tine o baterie incarcata complet. Desigur, cu cat bateria ofera o autonomie mai mare, cu atat mai bine. Ideal este ca un ciclu de incarcare sa fie suficient pentru o deplasare. Autonomia in Km reprezinta un indicator bun pentru aflarea duratei de viata a bateriei. Sunt baterii care tin 10 - 15 km si hoverboard-uri cu baterii mai bune care sustin o plimbare de pana in 20 km.

Scooter electric (hoverboard) Robstep Robin M1 (Rosu) are o astfel de autonomie a bateriei de 20 km

in timp ce modelul Scooter electric (hoverboard) Nilox Doc 30NXBK65D2002, Geanta inclusa (Alb), Dimensiuni roti 6.5 inch baterie 4.4 Ah are o baterie ce rezista doar 10 km pe un singur ciclu de incarcare.

Cand faceti alegerea finala tineti cont si de distanta pe care doriti sa o parcurgeti intr-o sesiune interactiva. Daca veti folosi hoverboardul exclusiv pentru plimbari scurte in parc, nu are rost sa investiti o suma dubla sau chiar tripa pentru un model cu o autonomie mai buna. Pe de alta parte, daca sunteti pasionat de hoverboard-uri si vreti sa traiti cele mai tari experiente, o autonomie buna a baterie va fi cu siguranta cireasa de pe tort.